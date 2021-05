Für „Die jungen Waldensteiner“ ist der 7. Mai im Kalender ganz rot angestrichen: An dem Tag erscheint endlich ihr neues Album „Stark wie nie zuvor“.

„Die CD gibt es im Online-Shop unserer Homepage, im gut sortierten Fachhandel und natürlich als Download“, erklären Georg und Peter Lebinger, die ihr Werk coronabedingt am 7. Mai ab 20.30 Uhr live auf Facebook präsentieren werden.

„Wir wollen mit dieser CD auch Mut machen. ‚Stark wie nie zuvor‘ soll zum Ausdruck geben, dass man nach jeder Krise stärker zurückkommt“, betonen die musikalischen Brüder, die viel Herzblut und Leidenschaft in den neuen Tonträger gesteckt haben.

Neben volkstümlichen Liedern wie „Genau wie du“ und „Immer wieder und für alle Zeit“ präsentieren die Brüder auch moderne Schlagertitel wie „Engel ohne Flügel“, „Herz im Wind“, „Heimaterde“, „Was wär die Liebe ohne Sünde“, die sofort ins Ohr gehen. Wenn es mit Auftritten wieder losgeht, dann ist „Du bist so a fesche Maus“ die richtige Nummer, mit denen die Jungen Waldensteiner ihrem Publikum so richtig einheizen wollen.

NÖN-Leser gewinnen! Die NÖN verlost fünf kleine Fan-Packages inklusive der CD „So stark wie nie zuvor“. Wer mitspielen möchte, schickt eine E-Mail an redaktion.gmuend@noen.at oder eine Postkarte an den NÖN-Newsroom, Ziegelofenstraße 3, 3902 Vitis mit dem Kennwort „Die Jungen Waldensteiner“ und Name, Anschrift & Telefonnummer. Die Verlosung erfolgt am 10. Mai unter Ausschluss des Rechtsweges.