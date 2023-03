Landesklinikum Gmünd: Letzter Gipsworkshop von Alois Dolezal

Insgesamt 20 Gips- und OP-Assistenten, Ärzte und Pflegefachkräfte, zum Teil auch aus anderen Landeskliniken, erlernten und übten das richtige Handling beim Anlegen von thermoplastischen Verbänden. Bei dieser Methode, die von Referenten Christian Hebbauer, leitender OP- & Gipsassistent der Klinik Floridsdorf, vorgestellt worden ist, werden mittels Wärmeplatte formbare Kunststoffmatten oder –rollen erwärmt und somit hochelastisch und geschmeidig und können faktisch maßgeschneidert an die verletzten Gliedmaßen angepasst werden. Besonders geeignet ist dieses Verfahren für Finger- und Handverbände. Die gewünschte Stabilität erhält der Verband nach dem Abkühlen, da das Material in der richtigen Form erhärtet.

Die Vorteile dieser Methode würden auf der Hand liegen: Thermoplastische Verbände trocknen sehr schnell, sind leicht, haben eine höhere Feuchtigkeitsresistenz und sind durch verschiedene Perforierungen luftdurchlässig, was komfortabler und angenehmer für Patienten ist. Ein weiterer Vorteil liegt in der Wiederverwertbarkeit des Materials. Bei ärztlichen Kontrollen muss der Verband nicht entsorgt werden, er kann mittels Wärmeplatte wiedererwärmt und am selben Patienten neuerlich an die Gliedmaße angepasst werden.

„Es war mir immer ein Anliegen, mein Wissen und meine Erfahrung an Kollegen und Praktikanten weiterzugeben“ Alois Dolezal

„Regelmäßige Fortbildungen sind ein unverzichtbarer Teil, um die nötige Sicherheit für unsere tägliche Arbeit zu gewinnen, da sich sowohl bei den Materialien als auch bei den diversen Anlegetechniken zur Ruhigstellung von Extremitäten eine stetige Weiterentwicklung ereignet“, sagt Dolezal. „Angesichts meiner bevorstehenden Pensionierung und der Tatsache, dass ich über die vielen Jahre, in denen ich diese Kurse organisiert habe, das große Interesse meiner Kollegen bemerkt habe, halte ich es für äußerst wichtig, dass die Kurse weitergeführt werden, um das Wissen und die Fertigkeiten auf dem aktuellen Stand zu halten. Es war mir immer ein Anliegen, mein Wissen und meine Erfahrung an Kollegen und Praktikanten weiterzugeben“, erklärt er.

„Wir bieten unseren Mitarbeiten in regelmäßigen Abständen Weiterbildungen an, um sich in ihrer Profession stetig entwickeln zu können. Dadurch wollen wir die bestmögliche Patientenversorgung für unsere Region sicherstellen“, erklärt Pflegestandortleiterin Maria Winkler. „Wir danken Alois Dolezal für die jahrelange tolle Arbeit und die Organisation dieser Fortbildungen. Gleichzeitig wünschen wir ihm für den bevorstehenden Ruhestand viele gesunde Jahre.“

