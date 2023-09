Berauscht, ohne Schein am Steuer: Unfall mit Verletzten

„Ein Wiedersehen, auf das ich gerne verzichtet hätte“, meinte die Richterin beim Anblick des bereits amtsbekannten Waldviertlers. Der 21-Jährige liebt es offenbar, ein Fahrzeug zu lenken. Dass er keine Fahrlizenz hat, hielten ihn bislang nicht davon ab - auch keine Verwaltungsstrafen oder eine Arreststrafe.

Spritztour mit Opas Wagen

Am 22. April dieses Jahres ging es in die Diskothek in Kirchberg am Walde. Im Freundeskreis wurde getanzt, gefeiert und getrunken. Mit zumindest 0,98 Promille im Blut trat der Gmünder dann mit drei Insassen die Heimfahrt mit Opas Auto an. Die Fahrt war von kurzer Dauer: Der 21-Jährige verlor die Herrschaft über das Auto, kam von der Straße ab und das Fahrzeug landete im Straßengraben.

Promillefahrt endete für drei Insassen im Spital

Während der Lenker und zwei Insassen glimpflich, mit leichten Verletzungen den Unfall überstanden haben, erlitt die damalige Freundin des Lenkers schwere Verletzungen - unter anderem einen Nasenbeinbruch, eine Gehirnerschütterung, Prellungen sowie Verbrennungen dritten Grades an der rechten Hüfte und am linken Knie.

Diesmal kein Pardon: Alkolenker muss einsitzen

Beteuerungen des Waldviertlers der Läuterung und Besserung nahm die Richterin zwar zur Kenntnis, das getrübte Vorleben des 21-Jährigen ließen es aber nicht zu, ein mildes Urteil zu fällen: Sie verhängte über den Geständigen wegen fahrlässiger Körperverletzungen und Gefährdung der körperlichen Sicherheit eine einjährige Gefängnisstrafe. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.