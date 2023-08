60 Teilnehmer von 8 bis 82 Jahren bei musikalischer Woche

Zum 32. Mal fand heuer die Kammermusik- und Orchesterwoche in Gmünd statt. Veranstalter war der Verein zur Förderung der Kirchenmusik der Pfarre Gmünd-Neustadt, 60 Personen im Alter von acht bis 82 Jahren waren dabei – 23 aus Tschechien, vier aus Kanada und 33 aus Österreich. Der musikalische Leiter Miroslav Chytka: „Ich freue mich, dass wir heuer wieder alle zusammenkommen konnten und auch die Bläser wieder mitspielen durften. Das war wegen Corona lange nicht möglich. Es ist schön, dass die Jugendlichen in ihrer Ferienzeit mit so viel Spaß und Interesse dabei sind.“

Bekannte Werke und beeindruckende Solisten

In den Kursen für alle Altersgruppen und Leistungsstufen übten die Teilnehmer an den Vormittagen im Pädagogischen Zentrum Gmünd-Neustadt intensiv mit ihren Dozentinnen Dana Klásková, Barbara Koller, Maria Kainz und Ilona Prusová sowie Miroslav Chytka. Die Räumlichkeiten stellte die Stadtgemeinde Gmünd für den Unterricht zur Verfügung. Diplompädagogin Michaela Koller sorgte dafür, dass für die Jüngsten zwischendurch auch Spaß und Bewegung nicht zu kurz kamen. An den Nachmittagen, während der heißesten Stunden des Tages, wurde dann fleißig mit dem Großen Orchester in der angenehm kühlen Herz-Jesu-Kirche geprobt.

Ihren Abschluss fand die musikalische Woche am Sonntag mit einem Konzert, bei dem das junge Streicherensemble, die Cello-Gruppe unter der Leitung von Ilona Prusová und das Große Orchester unter der Leitung von Miroslav Chytka mit viel Freude die einstudierten Werke – darunter Elgars „Pomp & Circumstance“ sowie Mussorgskis „Hütte der Baba-Jaga“ und „Das große Tor von Kiew“ – vortrugen. Junge tschechische Solisten beeindruckten bei Konzertstücken von Vivaldi, Monn, Mozart und Krommer. Das zahlreiche Publikum freute sich mit und applaudierte begeistert.

Dozentinnen überzeugten beim Konzert am Donnerstag

Bei einem gut besuchten Konzert schon am Donnerstag zeigten die Dozentinnen Dana Klásková, Barbara Koller, Maria Kainz, Ilona Prusová solistisch, begleitet von Adele Brandeis am Klavier und im Quartett mit einer Auswahl klassischer und moderner Kammermusikstücke ihr Können und schenkten ihren Zuhörern einen bezaubernden Abend. Dana Klásková präsentierte erstmals in Gmünd auch technisch anspruchsvolle Eigenkompositionen.

Organisiert wurde die Orchesterwoche in bewährter Weise von Elfriede Kainz, Herta Koller und Elisabeth Hofbauer vom Verein zur Förderung der Kirchenmusik. Pater Georg Kaps ermöglichte die Proben und Konzerte in der Herz-Jesu-Kirche.

Das Abschlusskonzert findet am Sonntag, 10. September 2023 um 17 Uhr, ein weiteres Mal statt, und zwar im Schloss von Jindřichův Hradec / Neuhaus in Tschechien.