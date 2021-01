Etwas mehr als ein Jahr, nachdem die Zahnarzt-Kassenstelle in Litschau frei wurde, sind die Weichen in Richtung Nachfolger gestellt: Los gehen soll es spätestens Anfang April in einer neu aufgebauten Ordination am Stadtplatz 39.

Auf Reisen zum Europa-Fan geworden

Der neue Kassen-Zahnarzt hört auf den Namen Amir Naser Rostamzadeh und kommt ursprünglich aus der Millionenstadt Täbris in der Provinz Ost-Aserbaidschan im Iran. Hier absolvierte der heute 44-Jährige, wie er im NÖN-Telefonat sagt, das Studium und arbeitete sieben Jahre als Zahnarzt. Zwischen 2008 und 2018 habe er als Facharzt mit Schwerpunkt Parodontologie und Implantologie mit eigener Implantat-Klinik an drei Standorten gearbeitet, und zusätzlich als Assistenz-Professor an der Uni gelehrt. Parallel dazu habe es seine Gattin Leila Oveisi, ebenfalls Zahnärztin aus Täbris, 2015 für Weiterbildungs-Zwecke nach Wien verschlagen. Er sei drei Jahre zwischen den Ländern gependelt und habe Ende 2018 schließlich beschlossen, die Zelte im Iran abzubrechen und nach Österreich auszuwandern. Die Familie lebt derzeit in Wien.

„Es ging uns gut, wir hatten gute Positionen und gute Gehälter“, sagt Rostamzadeh. Aber: „Wir waren seit 15 Jahren regelmäßig in Europa gewesen, mögen zum Beispiel die Kultur, und haben schließlich beschlossen, hier leben und unsere beiden Söhne (Anm.: 8 bzw. 11 Jahre alt) aufwachsen sehen zu wollen.“ Beide Eheleute haben den Nostrifizierungs-Prozess ihrer Fachausbildungen in Österreich bereits hinter sich. Sie will vorerst weiterhin als Vertretungs-Zahnärztin in zwei Wiener Ordinationen arbeiten. Er hat entschieden, sich in Litschau etwas Neues aufzubauen.

Komplett neue, moderne Ordination

„Die Stadt ist klein, aber sehr schön, und in eine wunderbare Naturlandschaft eingebunden“, sagt Amir Naser Rostamzadeh, der vorerst während der Woche eine Mietwohnung in der Schrammelstadt beziehen will, sich mittelfristig aber eine Übersiedlung der Familie vorstellen kann. Die Chemie zur Gemeindeführung habe vom ersten Kontakt an gestimmt: „Es ist eine gute Wahl.“

Den Vertrag für die Kassenstelle hat der 44-Jährige in der Tasche, er könnte theoretisch sofort loslegen. Allerdings muss zuerst noch die Praxis geschaffen werden: „Ich möchte hier eine komplett neue, sehr moderne Ordination mit 3D-Radiografie, Konferenz- und Weiterbildungs-Möglichkeiten einrichten“, kündigt der Mediziner an.

Wohnungs-Zusammenlegung: Mieterin macht freiwillig Platz

Seitens der Stadt wird dieses Vorhaben aufgrund eines einstimmigen Gemeinderats-Beschlusses unterstützt. So werden im Seniorenwohnhaus am Stadtplatz 39 – wo bereits die Praxis der Allgemeinmedizinerin Cornelia Schwarzenbrunner eingerichtet ist – zwei Wohnungen zur barrierefreien, 110 m 2 großen Ordinationsfläche vereint. Eine Mieterin habe, um das Vorhaben zu ermöglichen, einer Übersiedlung in eine andere, größere Wohnung innerhalb des Wohnhauses zugestimmt, dankt Bürgermeister Rainer Hirschmann (ÖVP). Auch er spricht von „tollen Gesprächen“ mit dem künftigen Kassen-Zahnarzt, „das ist eine super Lösung für Litschau“.

Die Ausführung der baulichen Adaptionen soll wie schon beim Umbau der Ordinationsfläche Schwarzenbrunners in Kooperation mit der Waldviertler Siedlungs-Genossenschaft als Eigentümerin der Wohnhausanlage und dem Litschauer Wirtschaftshof erfolgen, präzisiert Stadtamtsdirektor Jürgen Uitz. Ob der 1. April als Starttermin hält, das sei wegen des Lockdowns und letzten baulichen Fragen nicht garantiert. Aber, so Uitz: „Wir werden alles tun, damit wir so rasch wie möglich die Ordination starten können.“