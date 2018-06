Nach drei Jahren Mitverwaltung durch die Horner Pfarrerin Birgit Schiller hat die Evangelische Pfarrgemeinde A.u.H.B. Gmünd-Waidhofen mit Sitz in Gmünd seit wenigen Tagen wieder eine eigene Pfarrerin: Die bisherige Vikarin Dace Dišlere-Musta wurde durch Oberkirchenrätin Ingrid Bachler ins Pfarramt ordiniert.

Die 48-Jährige blickt auf ein „sehr emotionales Ereignis“ zurück, aus gutem Grund: „Ich habe genau 25 Jahre auf die Ordination gewartet!“ Sie hatte in den 1990er Jahren in ihrer lettischen Heimat – wo der Protestantismus die mitgliederstärkste religiöse Bewegung ist – die Ausbildung begonnen. In der Zeit schaffte die lettische evangelische Kirche aber die Ordination von Frauen zu Pfarrerinnen ab. Also arbeitete die zweifache Mutter als ausgebildete Theologin jahrelang als Seelsorgerin in Spitälern und Gefängnissen, ehe sie mit ihrer Familie auswanderte und in Gmünd landete, um ihren Berufswunsch tatsächlich noch zu realisieren. Hier durchlief Dišlere-Musta seit 2015 alle Stationen am Weg zur Pfarrerin bis zur Ordination.

Zur Feier in der „Kirche der Frohen Botschaft“ Waidhofen kamen nun zahlreiche Weggefährten auch aus anderen Pfarren. Das gute Nebeneinander der christlichen Konfessionen dokumentierte der Umstand, dass drei der vier Assistenten Katholiken sind – der Schremser Stadtpfarrer und Dechant Herbert Schlosser sowie die Gmünder Pfarrer Rudolf Wagner und Georg Kaps.

„Habe die Menschen hier schätzen gelernt“

Die Jungpfarrerin soll die Pfarre nun mit 1. September fix übernehmen, die offizielle Amtseinführung ist für 7. Oktober geplant. Sie war die einzige Bewerberin für die ausgeschriebene Stelle. Die Gemeindevertretung hat ihr aber nicht nur deshalb einstimmig das Vertrauen ausgesprochen, betont Kuratorin Solveig Gschaider, „weltliches“ Oberhaupt der Gemeinde: „Sie will gestalten, ihre Ideen und Erkenntnisse einbringen und neue Impulse setzen.“

Warum Dišlere-Musta angesichts ausgeschriebener Pfarren in ganz Österreich jene im Waldviertel mit nur knapp über 600 regional weit verstreuten Gläubigen übernehmen will?

„Von außen betrachtet gibt es vielleicht attraktivere Stellen“, sagt sie: „Ich habe aber in den drei Jahren die Menschen und die Mentalität hier schätzen gelernt, ich sehe eine gute Entwicklung der Region und der Pfarre.“ Dass die Zeit der Vakanz für ihre Ausbildung ohne Probleme bei Gottesdiensten, Taufen, Beerdigungen oder Veranstaltungen zum Reformationsjahr 2017 ablief, wertet sie als Bestätigung für den Zusammenhalt. Sie will das Angebot für Kinder, Jugendliche und Familien sowie musikalische Ereignisse in Predigtstationen forcieren, die Ökumene pflegen, und die Gemeinschaft durch Bibelkreise und weitere Arbeitskreise stärken.