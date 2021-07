„Urlaubsexotik in Österreich": Baumhaus-Lodge im Fokus .

Vor dem Ferienbeginn widmet sich das Wirtschaftsmagazin ECO am 1. Juli ungewöhnlichen Tourismus-Destinationen in Österreich, die dem Motto „Fernreise ganz nah“ entsprechen. Gedreht wurde auch in der „Baumhaus Lodge“ in Schrems. Der Beitrag wird heute auf ORF 2 ausgestrahlt.