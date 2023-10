Amaliendorfer Start-Up bringt Kremser Klassiker nach ganz NÖ und Wien

Das Restaurant „2Stein“ in Krems hat sie auf der Karte. In Amaliendorf parkt seit Kurzem ein Anhänger, in dem sie gekocht werden. In Waidhofen leben zwei, die eine Tradition weiterleben lassen wollen. Was all das miteinander zu tun hat?

Die gebürtige Amaliendorferin Nicole Haber und der gebürtige Kremser Michael Homar haben sich vor Kurzem neben ihrem Hauptberuf selbständig gemacht. Was sie anbieten, ist einfach erklärt: Hauptsächlich setzen sie auf „original geröstete Homar-Fleischknödel mit Ei und grünem Salat“ nach dem Rezept von Michael Homars Vater Peter. Sie kredenzen das nicht etwa in einem Lokal, sondern bringen es per Imbissanhänger unter die Leute. Angefahren werden etwa Adventmärkte, Veranstaltungen und private Feste.

Das Knödelrezept ist ein Familiengeheimnis

Michael Homars Eltern haben bis 2003 das Tanzcafé Homar in Krems betrieben. Die gerösteten Fleischknödel wurden dort so populär, dass das „2Stein“ heute noch voller Stolz auf seiner Speisekarte schreibt, Peter Homar exklusiv dafür gewonnen zu haben, seine Spezialität auch im Ruhestand für das Restaurant aufleben zu lassen. „Seit heuer kennen auch wir das Rezept. Es war eine sehr emotionale Angelegenheit, als wir die gerösteten Fleischknödel zum ersten Mal miteinander gekocht haben“, sagt Nicole Haber: „Wir wollten das einfach weiterführen und nicht aussterben lassen.“

Foto: privat

Als er seinen Eltern davon erzählte, sich ein Standbein in der Gastronomie aufzubauen, sei die Euphorie begrenzt gewesen, erzählt Michael Homar. Weil: Beide wussten, wie anstrengend es ist, ein Lokal zu betreiben. Als es dann „nur“ auf einen Imbissstand hinauslief, habe schließlich doch der Stolz überwogen. Elterliche Unterstützung komme nun von beiden Seiten: Bei Nicole Habers Familie in Amaliendorf ist auch der Firmensitz. Nach mehreren beruflichen und privaten Jahren in Wien zieht das Paar demnächst nach Waidhofen.

Die „Tricky Nici“ und ein Mann wie ein Fjord?

Worauf sich Nicole Haber und Michael Homar stolz sind, ist der Slogan „Zum Essn Homars Knedl und Getränke vo sein Mädl“. Neben den gerösteten Fleischknödeln gibt es auch eine fleischlose und eine vegane Variante, zudem geröstete Topfenknödel mit Bröseln und geröstetes Knödelbrot zum Snacken. Verbindendes Element ist das, was die Original-Knödel laut Michael Homar so besonders mache – nämlich die Gewürze und die Röstung.

Das Getränk von seinem Mädl ist der „Nicisecco“: ein Glas Prosecco mit frischem Fruchtmark nach Saison. Ihr Jungunternehmen betreiben die beiden unter dem Namen „Trickyfjord“. Einerseits eine Hommage an Habers Spitznamen „Tricky Nici“. Und der Fjord? „Früher hat man öfter zu mir gesagt, dass ich mich wie ein Fjord durch das Leben bewege“, erzählt Michael Homar. Das Schmunzeln kann sich an dieser Stelle keiner verkneifen.

Dass der Imbissstand ein Anhänger ist, gibt Flexibilität

Haber und Homar wollen etwa bei Adventmärkten oder am Rande von Kulturveranstaltungen für Verpflegung sorgen und können so unterschiedliche Orte im Osten Österreichs bedienen. Anfang Dezember geht es zum Beispiel zum Adventmarkt nach Dürnstein. „Wir dachten uns: Wenn es in Krems funktioniert, warum nicht in ganz Niederösterreich und auch in Wien“, sagt Homar. Vor rund einem halben Jahr hat das Projekt Trickyfjord für die beiden begonnen, im Sommer war der neu ausgestattete Anhänger fertig. Nirosta-Einrichtung, Dunstabzug und Grillplatte inklusive. „Das war eine ziemliche Tüftelei“, blickt das Paar zurück.

Die Knödel werden zwar zuhause vorbereitet, gekocht und gebraten werden sie allerdings erst vor Ort im Anhänger. Die beiden sehen an sich viel Potenzial für den Imbiss, der ihre Antwort auf Burger-Läden ist. Eine Antwort „mit Tradition und einzigartig im Geschmack“. Vorerst wollen sie klein anfangen, für das Duo ist es schließlich eine Herzensangelegenheit neben dem Hauptberuf als Lehrer. Und, sagt Michael Homar, dass es Nachfrage dafür gibt, zeige das rege Interesse, wenn seine Eltern mit ihren gerösteten Fleischknödeln Jahr für Jahr beim Wachauer Volksfest in Krems zugegen sind.