Im Pfarrhof von Großschönau findet am Palmsonntag (14. April) der traditionelle Ostermarkt statt. Backwerk, Tradition, Kunsthandwerk und Lebensmittel aus der Region werden in den alten Gemäuern angeboten.

Die Eröffnung dieses Marktes fand bereits am 13. April statt. Die Gäste konnten sich schon selbst ein Bild von den beeindruckenden Werken machen. Der Ostermarkt ist am Palmsonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Mehr dazu gibt es am Mittwoch in der NÖN.