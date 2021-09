Später war er kräftemäßig durch seine berufliche Tätigkeit in der Schmiede des Steinbruchs in Schrems voll auf der Höhe. Früh machte der quirlige Mittelfeldspieler auf sich aufmerksam, im Alter von 18 Jahren erfolgten die ersten Bewährungsproben in der Kampfmannschaft.

„Mein großes Vorbild auf dem Spielfeld war der legendäre Schremser Kicker Josef ‚Pico‘ Stutz, dem ich nacheifern wollte“, erinnert er sich. Mit 32 Jahren beendete der „Mittelfeldmotor“ seine Laufbahn in Schrems, um in Amaliendorf als Spielertrainer erfolgreich zu werden. Später engagierte er sich als Nachwuchstrainer in Schrems, ehe er in Vitis und Brand als Trainer agierte. Noch heute ist Poiss dem Fußball verbunden, man trifft ihn bei Spielen „seiner Schremser“. Dass er noch immer fit ist, kommentiert er mit einem Schmunzeln: „Als passionierter Schwammerlsucher halte ich mich mit Spaziergängen fit und auch das Eisstockschießen betreibe ich mit ganzer Leidenschaft.“ -fd-