„Was wurde aus...“ dem Direktor des Nordwaldheims?

Otto Riedl war in den Jahren von 1976 bis 2006 als Direktor des Nordwaldheimes Weitra tätig. Während dieser Zeit erlebte er die Umbauarbeiten des Altbaus mit, wobei von 1989 bis 1993 das neue Gebäude errichtet wurde. Auf seine Amtszeit in Weitra blickt er durchaus positiv zurück, er habe mit zwölf Mitarbeitenden begonnen und bei Pensionsantritt mit 85 aufgehört, berichtet er. Außerdem hat sich Riedl politisch eingebracht, war zwischen 1967 und 1983 Gemeinderat in Hoheneich, zudem Hauptbezirksobmann der Jungen Volkspartei, dreimal Kandidat zum Landtag und einmal Kandidat zum Nationalrat.

Auch heute engagiert er sich in zahlreichen Bereichen: Er ist Obmann des Seniorenbundes in seinem Heimatort Hoheneich, Präsident des dort angesiedelten Sportvereins und Trauerredner der Stadtgemeinde Gmünd. Außerdem ist Otto Riedl Lektor und Kantor in der Pfarrkirche Hoheneich und Erwachsenenvertreter für mittlerweile vier Personen. So ist er auch in seiner Pension vielfach beschäftigt. 2022 erhielt er für sein Engagement das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.