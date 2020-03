Gemunkelt wurde es schon länger, jetzt ist es fix: Daniel Fuchs beendet mit Ende April sein Wirken im Restaurant der Schremser Stadthalle. Seitens der Stadtgemeinde wird bereits ein neuer Pächter gesucht. „Ich war gerne hier tätig, aber die Politik macht die Gastronomie-Branche kaputt“, sagt Fuchs gegenüber der NÖN. Das Rauchverbot sei mit ein Grund dafür.

Rückgang aus mehreren Gründen

„Die größeren Veranstaltungen in der Stadthalle sind im Winter, jetzt gehen die Gäste um einige Stunden früher heim als vor dem Rauchverbot. Aber der Umsatzrückgang hat mehrere Gründe“, so Fuchs. Die Einführung der Registrierkassenpflicht habe ihn vor große Herausforderungen gestellt. „Wie man die bei Veranstaltungen in der Halle – Fußballturniere, Kabaretts oder Konzerte – umsetzen soll, haben damals nicht einmal die Abgeordneten aus dem Waldviertel beantworten können. Denn da gibt es nur kurze Pausen, in denen man etwas konsumieren kann.“

Fuchs musste auch den Verlust von vier Großveranstaltungen, die traditionell in Schrems durchgeführt worden sind, verkraften. Diese werden jetzt in der im Oktober 2016 eröffneten Sport- und Veranstaltungshalle in Zwettl ausgetragen. „Wenn man 60 Stunden und an sechs Tagen in einer Woche arbeitet, der Umsatz ständig sinkt und die Wertschätzung fehlt, dann hat die Arbeit keinen Reiz mehr.“

Das verflixte siebente Jahr

Fuchs leitete das Stadthallenrestaurant sieben Jahre lang. „Ich habe mich sehr bemüht, immer wieder eigene Veranstaltungen wie den mehrmaligen Auftritt der Comedy-Hirten zu organisieren. Aber es hat nicht sollen sein. Die Schremser sind leider nicht gekommen. Ich bin zum Entschluss gekommen, dass ich nie mehr ein Lokal leiten werde“, beteuert Fuchs.

17 Jahre war Fuchs vorher bereits in diesem Bereich tätig gewesen. So war er sechs Jahre auf Saison, war ab 2003 Betreiber des damaligen Aßangteich-Lokales und arbeitete als Gastronomieleiter im nachfolgenden Sole-Felsen-Bad. „Dann übernahm ich das Stadthallenrestaurant. Der Abschied von hier fällt mir nicht leicht, ich weiß auch noch nicht, was ich nach dem April tun werde. Aber man muss abschließen und eines ist fix: Meinem Nachfolger stehe ich bei Fragen gerne zur Verfügung.“

Pächtersuche läuft

SP-Bürgermeister Karl Harrer macht sich um die Zukunft dieses Restaurant noch keine Sorgen: „Ja, wir müssen einen neuen Pächter suchen. Fuchs wird bis Ende April die noch anstehenden Veranstaltungen betreuen. Ob wir jemanden finden werden, das wird sich zeigen.“ Laut Harrer wurde das Restaurant vor der Übernahme von Fuchs saniert.