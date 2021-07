Noch ist die Grünfläche hinter dem neuen Waldensteiner Kindergarten und neben den Tennisplätzen leer. Ein Transparent deutet aber schon auf die geplante Neuerung hin. Beim Tennisverein Waldenstein stehen die Zeichen 46 Jahre nach Vereinsgründung erneut auf Erweiterung. Und erneut dürfte der Verein um Obmann Gregor Nowak eine Vorreiterrolle nicht nur im Bezirk, sondern im ganzen Waldviertel einnehmen: Auf einer Fläche mit zehn Metern Breite und 20 Metern Länge entsteht in den nächsten Wochen ein Padel-Tennis-Court. In Niederösterreich gibt es solche Anlagen bisher fast nur im Wiener Umland. „Wir waren schon oft Vorreiter und wollten auch hier die ersten im Waldviertel sein. Ich denke, dass das großes Zukunftspotenzial hat“, sagt Nowak. Vom neuen Angebot erhofft man sich auch einen Frequenzbringer.

Verein investiert rund 65.000 Euro. Anfang nächster Woche sollen die Arbeiten starten und im August abgeschlossen sein. Die Eröffnung ist noch für diesen Sommer vorgesehen. Rund 65.000 Euro investiert der Tennisverein in den neuen Platz, von der Gemeinde kommt eine Unterstützung über 9.000 Euro. Das Okay vom Gemeinderat kam in der Vorwoche.

Anders als bei einem herkömmlichen Tennisplatz, werden rund um das Spielfeld Glasbande angebracht, sie werden ins Spiel miteinbezogen. Schläger und Bälle gibt es eigene, gespielt wird im Doppel. Insgesamt gilt Padel-Tennis als eine Mischform aus Tennis und Squash, besonders in Spanien ist die Sportart weit verbreitet – wird aber aktuell auch in vielen anderen Ländern beliebter.

Spanienreise brachte die zündende Idee. „Wir haben im Verein überlegt, dass wir noch investieren könnten“, sagt Gregor Nowak. Der Grundgedanke: ein Kindertennisplatz. Bei einer Reise nach Spanien vor fünf Jahren ist er dann auf einen Padel-Tennis-Court gestoßen. Sein Interesse war geweckt. Der neue Platz soll neben dem Padel-Tennis eben auch von Kindern genutzt werden können: „Diese Kombination hat einfach gepasst.“ Aktuell verfügt der Waldensteiner Tennisverein über drei Frei- und zwei Hallenplätze sowie eine Squashbox.

Der Padel-Tennis-Court kann dann genauso gebucht werden wie die bestehenden Flächen. Für nächstes Jahr ist eine Saisonkarte geplant, es können aber auch Einzelstunden gebucht werden. Vorerst sollen Schläger und Bälle zum Ausprobieren zur Verfügung gestellt werden. Das Anbieten von Kursen scheitert jetzt zu Beginn vor allem an einem: „Die Sportart ist bei uns relativ neu, es gibt kaum Trainer“, sagt Nowak. Spielregeln und -technik seien aber auch ohne Kurs leicht zu erlernen.