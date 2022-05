Weitra: Neues Café zieht ins Schloss ein

Werbung

Das Schloss Weitra ist ein beliebtes Ausflugsziel, das seit Jahren ohne einen Gastronomiebetrieb auskommen musste. Das ändert sich jetzt: Ab 10. Juni gibt es ein „Schloss- Café“, das der junge, engagierte Weitraer Gastronom Matthias Bachofner führen wird.

„Aller guten Dinge sind drei“ – dieses Sprichwort passt für den 26-Jährigen. 2019 machte er sich mit der Übernahme der Bar „Stadtkeller “ in Weitra selbstständig. Im Vorjahr übernahm er den Kult-Gasthof Waschka und jetzt sorgt er für das Café im Schloss. „Lange Zeit war das Restaurant in unserem Schloss leider geschlossen, jetzt sind wir sehr froh, wieder einen Pächter zu haben“, betont Schlossherr Johannes Fürstenberg.

Team wird auf 21 Mitarbeiter aufgestockt

Der Pachtvertrag zwischen Matthias Bachofner und der Familie Fürstenberg ist fixiert. Den Grundstein dafür legte Vizebürgermeisterin Petra Zimmermann-Moser in ihrer Funktion als Obfrau des Kulturvereines Schloss Weitra. „Wir waren auf der Suche für einen Caterer für unsere Veranstaltungen im Schloss. Da habe ich Matthias Bachofner angesprochen, obwohl ich mir keine Chancen ausgerechnet habe. Es kam aber ganz anders“, berichtet Zimmermann-Moser. Der Gastronom zeigte gleich Interesse und somit wird es ab 10. Juni jeweils von Mittwoch bis Sonntag während der Öffnungszeiten im Schloss ein Café geben.

„Wir werden Kaffee, Mehlspeisen, Getränke und Snacks in dem wunderschönen Ambiente anbieten“, verrät Bachofner, der dazu neues Personal aufnehmen wird. „Da kommen hochkarätige Mitarbeiter ins Team, worüber ich wirklich froh und dankbar bin“, meint Bachofner, der dann mit 21 Mitarbeitern seine drei Lokale führen wird.

Dass durch dieses neue Schloss-Café das Schloss selber aufgewertet und auch für Gäste aus der Region ein stärkerer Anziehungspunkt werden könne, darüber sind sich alle Verantwortlichen einig. „Man kann dann vor, während oder nach der Besichtigung unserer zahlreichen Ausstellungen eine gemütliche Pause einlegen und sich stärken, oder ganz einfach einmal einen Kaffee im Schloss genießen“, meint Mario Klopf von der Fürstenberg‘schen Forst- und Güterdirektion.

Auch neue Terrassenmöbel kommen

Bis zur Eröffnung werden eine neue Kaffeemaschine im bestehenden Schlossrestaurant installiert und neue Terrassenmöbel angeschafft.

„Wir lassen es einmal anlaufen und schauen, was machbar ist. Weitere Pläne habe ich bereits im Kopf, aber jetzt geht es einmal Schritt für Schritt“, meint der Gastronom, der beim Auftritt von Gery Seidl am 15. Juni im Schloss schon für das Catering sorgen will.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.