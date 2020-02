Die Liebe zog den Bäcker ins Marchfeld

Herbert Steindl wuchs in Langegg auf, absolvierte in der Bäckerei Kaufmann in Steinbach die Lehre und lernte während seiner Zeit beim Bundesheer die spätere (und mittlerweile ehemalige) Gattin aus dem Marchfeld kennen. „Nach und nach hat es mich hierher verschlagen, bis wir in Untersiebenbrunn eine Familie gründeten und hängen blieben“, blickt er zurück. Inzwischen betreibt er ein Unternehmen für Fassaden-Reinigung, mit dem er ein eigenes Verfahren entwickelt hat, das mit Partnern in mehreren Ländern Anwendung findet.

In die Politik „wie die Jungfrau zum Kind“

In Langegg hatte er sich in der Feuerwehr und als Mesner in der Kirche engagiert, in Untersiebenbrunn engagiert er sich für die Feuerwehr. Wie die Jungfrau zum Kind habe er den Weg in die Politik gefunden, die FP-Bezirkspartei Gänserndorf übernommen, mit ihr bei der vorletzten Nationalratswahl das beste NÖ Ergebnis erreicht, sagt er. In der Gemeinde sei zuletzt der Ruf nach Veränderung nach jahrzehntelanger SP-Herrschaft immer lauter geworden, daher habe er sein Engagement in der Bezirkspartei heruntergefahren und sich auf die Gemeindepolitik fokussiert.

Wahlsieger mit plus zwei Mandaten

Am 26. Jänner holte er zwei Mandate dazu und mit knapp 25 Prozent das landesweit viertbeste FP-Ergebnis, die Sozialdemokraten verloren vier Mandate und erstmals die absolute Mehrheit im Gemeinderat. VP & FP nutzten die Chance und gingen als zweit- bzw. drittstärkste Fraktion eine Koalition gegen die an sich immer noch stärkste SP-Fraktion ein. Steindl: „Wir haben mit der VP in der Opposition gut zusammengearbeitet, gemeinsam mit der Bevölkerung mehrere Initiativanträge durchgesetzt.“ Man habe den Wählerwillen verstanden und wolle „neue, vernünftige Akzente“ setzen.

Eine politische Familie

Die Verbindung ins Waldviertel sei immer noch intakt, erzählt Herbert Steindl: Immerhin leben die Eltern, Großeltern und zwei Geschwister hier. Seine Schwester Anita Steindl wurde eben erst zur neuen Gemeinderätin der Volkspartei in Eisgarn angelobt – für Gesprächsstoff am Mittagstisch in der alten Heimat sollte also in den kommenden fünf Jahren gesorgt sein.