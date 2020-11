Parkplatz ist nicht gleich Parkplatz .

Lebensmittel werden auch in Zeiten des Lockdowns benötigt, also wird eingekauft. Das tat auch eine NÖN-Leserin am 23. November kurz nach 8 Uhr früh beim Lidl-Markt in Schrems. Bei der Zufahrt zu den Parkplätzen staunte sie nicht schlecht...