Jubiläen stellt man sich anders vor: Dem Moorheilbad Harbach mit 470 Beschäftigten patzte das Coronavirus gehörig ins 40. Bestandsjahr. Nach zweimonatiger Pause wegen der ministeriell angeordneten Schließung wurde in der zweiten Mai-Hälfte mit lediglich 15 Gästen wieder gestartet. Die Rückkehr zur Vollauslastung ist laut Geschäftsführerin Karin Weißenböck nicht in Sicht.

Die Zuversicht bewahren

Dennoch sei sie im 28. Jahr ihrer Geschäftsführung mittlerweile sehr zuversichtlich. Aber, so Weißenböck vorige Woche beim erstmaligen Besuch des neuen Wirtschafts- und Tourismus-Landesrates Jochen Danninger, der sich auch ein Bild von der Lage bei Kristallium Hirschenwies, Sole-Felsen-Welt Gmünd und Hausschachen Weitra machte: „Corona hat uns sehr wehgetan, es ging an unsere Grenzen. Ich hoffe, dass alle gesund bleiben – und wir auch dieses Jahr überstehen.“

Im neuen Franz-Himmer-Kongress- und Veranstaltungszentrum, wo das Treffen stattfand, hatten neben dem Ärztekongress mit 400 Teilnehmern der Waldviertler Tourismustag, der Orthopädiekongress – und die 40-Jahr-Feier abgesagt werden müssen.

Zwei Drittel der Betten unbelegt

Im Moorheilbad selbst bewege sich die Gästezahl Hand in Hand mit diversen Vorgaben in Richtung 200, so Weißenböck – zwei Drittel der Betten sind also noch unbelegt, die Einnahmen-Ausgaben-Schere klafft wegen teils unveränderlicher Fixkosten auseinander. — Im April habe es statt normal etwa 18.000 nur 18 Nächtigungen gegeben, strich Bürgermeisterin Margit Göll die Bedeutung des Tourismus für die Nebelsteingemeinde hervor.

Landesrat setzt auf Sommerfrische im Waldviertel

Die Gratwanderung zwischen der Virus-Eindämmung und dem Aufrechterhalten der Wirtschaft sei nicht einfach, räumte Landesrat Danninger ein, „es ist noch nicht überstanden“.

Das Land habe ein Sonderbudget zur Ankurbelung des Tourismus freigemacht, das Waldviertel sei prädestiniert als Sommerfrische-Destination. Dem pflichtete Michael Duscher, Geschäftsführer der NÖ-Werbung, bei: Die Region könne mit breiten Kernkompetenzen in den Bereichen Natur, Kulinarik, Kunst, Kultur, Gesundheit oder Bewegung punkten.

Insgesamt zeigte sich Danninger beeindruckt vom Moorheilbad, es stehe für Qualität und Innovation – und sei in Sachen Wertschöpfung in Waldviertler Statistiken „eine Säule, die in lichte Höhen reicht“. Alleine der Öko-Kreislauf mit fixen Partnerschaften zu umliegenden Bauern sei „ein Qualitätssiegel, das zeigt, wo es hingeht“.