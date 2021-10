Turbulenzen vor dem Automaten-Ende

Dazu kamen Beschwerden über die mangelhafte Ausgabe der Kartonpackungen. Seit der Vorwoche ist bekannt, dass die Automaten bald ausgedient haben. Kurz vor ihrem Ende wagte man allerdings noch einen Änderungsversuch: Die Testkits werden in Schrems seit dem Wochenende nicht mehr in Kartonverpackungen ausgegeben, sondern in kleinen Plastiksäckchen. Daran, dass Päckchen auch mal stecken bleiben, dürfte das allerdings nichts geändert haben.

Vermutlich mit Anfang November sollen die Automaten abgebaut werden, stattdessen werden Testkits künftig in Spar-Märkten ausgegeben. Sehr zum Ärger eines nach vielen erfolglosen Besuchen beim Automaten in Schrems schon sehr aufgebrachten NÖN-Lesers ist das obere Waldviertel in der Hinsicht aktuell auf testung.at noch ein weißer Fleck. Aber: NÖN.at berichtete, dass die Aktion zunächst in den größten Problembezirken Scheibbs und Melk startet, danach bis spätestens Mitte November auf alle Bezirkshauptstädte ausgerollt werden soll.

Sehr wohl erfährt man auf testung.at auch jetzt, bei welchen Ärzten und Apothekern es kostenlose PCR-Tests gibt.