PCR-Engpässe bei Spar: Probleme nicht nur im Waldviertel

Mehrere Leser beklagten gegenüber der Gmünder NÖN, dass die Testsets vergriffen seien – manche bereisten von Gmünd aus das ganze Waldviertel, ohne an ein Kit zu kommen. Auch Versuche von NÖN-Mitarbeitern im Gmünder Eurospar blieben erfolglos. Es sei inakzeptabel, dass ein solches Projekt angekündigt werde, es dann aber ebenso wenig funktioniere wie zuvor die Ausgabe der Gurgeltests an Automaten, schreibt ein Leser - "zumal die Situation durch Testvorlage am Arbeitsplatz noch wesentlich anspruchsvoller hinsichtlich der PCR-Testinfrastruktur wäre".

„Viele Arbeitnehmer sind ohne Weiteres zum Testen bereit, aber dafür braucht es einfach ein sinnvoll nutzbares Angebot“, betont der Gmünder Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiter Michael Preissl, der von zahlreichen dahingehenden Anrufen spricht. Von einer bewusst in Kauf genommenen Knappheit mag Preissl gar nicht sprechen, aber: „Spar hat ein florierendes, mehr als ausgereiftes Verteilsystem – die brauchen nur das Material. Solange das nicht flächendeckend zur Verfügung gestellt werden kann, wird auch eine zusätzliche Verschärfung auf 2,5G am Arbeitsplatz einfach nicht praktizierbar sein.“

Spar: Wochenration reicht für zwei Tage

Dass das Problem nicht nur das Waldviertel, sondern das gesamte Bundesland betrifft, weiß man auch bei Spar. "Wir sind 'nur' Verteiler und unterstützen die Initiative, indem wir die Testsets an unseren Standorten ausgeben", sagt Sprecher Hannes Glavanovits auf NÖN-Nachfrage. Das Problem sei aktuell, dass der Laborpartner von "NÖ gurgelt" nicht genug Tests zur Verfügung stellen könne, um die hohe Nachfrage zu decken. Es komme zu Lieferengpässen: "Die wöchentliche Liefermenge entspricht momentan dem Bedarf von zwei Tagen - für ganz Niederösterreich", erklärt Glavanovits. An einer Aufstockung werde gearbeitet. Ziel sei es, die Nachfrage noch im November "lückenlos decken" zu können.

Seit 2. November werden die Testkits in 25 Spar-Filialen im gesamten Bundesland ausgegeben - zumindest in einem Markt pro Bezirkshauptstadt. Die PCR-Gurgeltests sind an sich in Gitterkörben im Geschäft zu haben und müssen an der Kasse gescannt werden. Spar-Sprecher Glavanovits räumt in dem Zusammenhang mit einem Irrglauben auf: "Man muss bei Spar nichts kaufen, wenn man sich ein Testset holt."

Die Situation sei auch für die Verkaufsmitarbeiter eine Herausforderung, betont er: "Sie sind permanent mit Fragen und Anrufen konfrontiert. Die Mitarbeiter engagieren sich sehr gerne, sind aber keine Mitarbeiter von 'NÖ gurgelt'."

Herausforderung: Keine Proben an Sonntagen

Der Gmünder AK-Bezirkschef Michael Preissl sieht zusätzliche Herausforderungen für den Wochenbeginn. „Man muss sich etwas einfallen lassen, wie ein Arbeitnehmer bis Montag vor Dienstantritt um 6 Uhr zu einem gültigen Testergebnis kommen soll, wenn Antigentests nur 24 Stunden lang gelten“, sagt er. In den Bezirken Gmünd, Waidhofen/Thaya und Zwettl ist zwischen Samstagabend und Montagnachmittag keine einzige kommunale Antigen-Teststraße in Betrieb. Die öffentlich nutzbare Covid-Teststraße bei Fertighaus-Marktführer Elk in Schrems startet am Montag schon um 6 Uhr, wird aber auf testung.at nicht mitbeworben.

Mit PCR-Testergebnissen wird es aus einem anderen Grund für viele Beschäftigte eng, wie der NÖN-Leser aus dem Waldviertel festhält: PCR-Testproben können nur zu den Öffnungszeiten der Spar-Filialen abgegeben werden, also nicht an Sonntagen. Das treffe vor allem Pendler nach Wien, wo PCR-Tests nur 48 Stunden gültig sind. Eine Einwurfbox außerhalb des Supermarktes sei aktuell jedenfalls auch keine Alternative, erklärt Hannes Glavanovits für Spar: "Bei sinkenden Temperaturen könnte das die Qualität der Probe beeinträchtigen."