Litschauer reichten Friedenssymbol weiter

Ziel dieses Friedenslaufes ist es, alle Menschen miteinander zu verbinden und so ein Zeichen dafür zu setzen, dass wir in Harmonie und in Frieden miteinander leben können, gleichgültig, welcher Staatsangehörigkeit, Hautfarbe oder Weltanschauung wir auch sein mögen. Am 14. Juni machte der Peace Run 2023 mit einem Team von internationalen Läuferinnen und Läufern von Haugschlag kommend Station in Litschau.

Seitens der Stadtgemeinde Litschau wurden die Teilnehmer von VizebürgermeisterJohannes Heißenberger und Gemeinderätin Elisabeth Katzenbeißer begrüßt und mit Erfrischungen bewirtet. Die brennende Fackel wurde danach von den Litschauern Anna Kössner und Johannes Heißenberger in Begleitung der Peace Run-Läufer zum Grenzübergang Schlag gebracht, wo sie an die Bürgermeisterin von Chlum übergeben wurde.