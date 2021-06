Günter Sazma, weithin bekannter und beliebter Betreiber der Litschauer Tankstelle, trat mit Ende Mai seinen wohlverdienten Ruhestand an. Avia Eigl, der jahrzehntelange Partner, will weiterhin auf den Standort Litschau setzen und die Anlage jetzt modernisieren. Der Shop schließt jedoch.

Familie stand 65 Jahre lang für Mobilität. Seit rund 65 Jahren steht der Name Sazma, vormals Frühwirth, für eine Tankstelle mit Qualitätstreibstoffen und Kundennähe in Litschau. 1980 übernahm Sazma die von seinen Eltern am Stadtplatz 26 aufgebaute „Gehsteigtankstelle“, im Jahr 1997 wurde am heutigen Standort in der Bahnhofstraße 4 neu gebaut. Die Tanke florierte, das Angebot passte im gut sortierten Shop der Tankstelle, wo Sazma außerdem Fahrräder, Reifen und einen Getränkehandel dabei hatte. Die Tankstelle war auch beliebter Treffpunkt im Sommer – vor allem Jugendliche trafen sich dort gerne. 41 Jahre, nachdem sie Günter Sazma übernommen hatte, ging er nun mit Dienstag in den Ruhestand.

Die Firma Avia Eigl will sich nach wie vor zu Litschau bekennen und den Standort auf die heute üblichen Standards und Erfordernisse anpassen, um die Nahversorgung mit Qualitätstreibstoffen weiterhin gewährleisten zu können. Ein Nachfolger sei aber nicht gesucht worden, weil von Haus aus festgestanden war, dass die Tankstelle nach seiner Pensionierung auf Automatenbetrieb ohne Shop umgestellt werde, sagt Sazma.

Damit kann sie 24 Stunden am Tag aufgesucht werden. Die nördlichste bemannte Tankstelle im Gmünder Bezirk ist somit künftig erst zwischen Aalfang und Heidenreichstein zu finden, nicht mehr betrieben wird künftig auch die Bürstenwaschanlage. Die Freiwaschplätze soll es hingegen auch weiterhin geben.

Wiedereröffnung nach dreiwöchigem Umbau. Der Umbau der Anlage soll noch diese Woche starten und etwa drei Wochen beanspruchen. Danach sollte die Tankstelle wieder bereit zum Tanken sein – man wird dann rund um die Uhr mit der Aviamat-Karte und jeder anderen Bankomat- bzw. Kreditkarte Treibstoff beziehen können.

Nicht nur das: „Neu wird auch sein, dass das Tanken mit Avia-Strom oder Avia-Naturstrom um drei Cent günstiger sein wird. Avia bietet als Stromkunde auch bei Heizöl oder Pellets einen Sonderrabatt“, sagt Sazma. Er dankt der Franz Eigl GmbH für die „sehr gute sowie faire, jahrelange Zusammenarbeit“. Und, vor allem: „Ein riesengroßes Dankeschön an alle Mitarbeiter für die schöne Zeit und dafür, dass immer auf alle Verlass war!“