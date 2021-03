Auf Abschied stehen die Zeichen im Raiffeisen-Lagerhaus (RLH) Gmünd-Vitis mit Sitz in Gmünd: Geschäftsführer Herbert Fürst wird sich in wenigen Tagen in Richtung Ruhestand verabschieden.

RLH-Obmann Hermann Lauter bestätigt dementsprechende Gerüchte auf Anfrage der NÖN, betont aber zugleich, dass der Schritt im vollen Einvernehmen erfolge. Fürst verbringe derzeit seine letzten aktiven Arbeitstage als für die Geschäftsführung Angestellter der Raiffeisen Ware Austria und Prokurist im Raiffeisen-Lagerhaus Gmünd-Vitis. Ab Ende März werde noch offener Urlaub abgebaut, danach die Altersteilzeit angetreten.

Herbert Fürst, der im Lagerhaus schon die Lehrausbildung absolviert hatte, war jahrelang Geschäftsführer im RLH Weitra und wurde 2007 – nach der Fusion mit dem RLH Gmünd-Vitis – auch hier zum Geschäftsführer. „In den Jahren danach ist vieles geschehen, Herbert Fürst hat sehr viel für das Raiffeisen-Lagerhaus gemacht“, dankt Obmann Lauter.

Etliche Betriebsstätten und Lagerhallen in den Bezirken Gmünd, Waidhofen und Zwettl wurden seither erneuert, ausgebaut oder neu aufgebaut, darunter Autohaus-Schauraum, Steyr-Center, Elektrofachgeschäft und Baucenter (am Ort der früheren Baufirma Mokesch) am Firmensitz in Gmünd, das Haus- & Gartencenter mit Sparmarkt in Weitra oder zuletzt der erweiterte Sparmarkt in Schwarzenau. In der Albrechtser Straße in Gmünd wurde auch ein zeitgemäßes Verwaltungsgebäude errichtet.

Die Entscheidung über einen Nachfolger ist laut Obmann Hermann Lauter noch offen, sie soll in den nächsten Tagen erfolgen.