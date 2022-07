Nächste freie Zahnarzt-Stelle: Provisorium im Zahnambulatorium

Werbung

Das Jahr 2022 bescherte der Stadt Gmünd die Rückgabe der Zahnarzt-Kassenverträge von Philipp Herzog – und dem oberen Waldviertel den Verlust eines Zahnarztes im einzigen Zahnambulatorium bis Krems: Zoran Radenkovic wurde nach 23 Jahren in Gmünd in die Arbeitsunfähigkeits-Pension verabschiedet, das „Zahngesundheitszentrum“ (ZGZ) der Österreichischen Gesundheitskasse in der Hamerlinggasse 25 ist derzeit nur zwei Tage die Woche offen.

Vertretung nach erstem Tag wieder weg

Die ÖGK berichtet der NÖN von personell sehr bewegten Monaten. So sei während eines Krankenstandes von Radenkovic im vorigen Winter mit 10. Jänner eine Vertretung aufgenommen worden, die ihr Dienstverhältnis jedoch schon nach einem Tag wieder beendet hatte. Die Ausschreibung der Vertretungsstelle habe keinen Erfolg gebracht. Die langjährige Zahnärztin im Kremser Ambulatorium Analiza Jara habe sich schließlich bereit erklärt, die Vertretung in Gmünd für zwei Tage die Woche zu übernehmen – zuerst im Winter, und nun auch seit der Pensionierung von Radenkovic.

„Zwischenzeitlich wurden unsererseits mehrere Initiativbewerber kontaktiert und auch bei Interesse an der Stelle im ZGZ Gmünd zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen“, heißt es aus der ÖGK. Trotz mehrerer Interessenten habe aber wegen der örtlichen Lage des Zahngesundheitszentrums Gmünd bis dato kein Nachfolger gefunden werden können, daher sei mit 21. Juli die Veröffentlichung der freien Stelle veranlasst worden.

Radenkovic möchte vermitteln – und hätte Lösung

„Gmünd hat hier eine schöne neue Ordination, eine fleißige Assistentin, und ohnehin einen Engpass in der zahnärztlichen Versorgung“, bedauert Radenkovic. Er hat in Belgrad die Ausbildung zum Doktor der Zahnheilkunde absolviert, hatte 1999 im Jugoslawienkrieg mit seiner Familie die Heimat in Richtung Österreich verlassen. Am Gerichtsweg hatte er hier wie berichtet erst nach zwölfjährigem Kampf die Anerkennung seines Doktortitels erreicht. Das Problem: Belgrad gehört zu Serbien – und Serbien ist seit Jahren EU-Beitrittskandidat, kein Mitglied. Damit geht es um Fragen der Anerkennung eines Studiums außerhalb des EU-Raums.

Genau das könnte laut Zoran Radenkovic auch die Herausforderung bei der Nachbesetzung der frei gewordenen Stelle am Zahnambulatorium Gmünd werden. Eine serbische Lösung habe er nämlich sehr wohl zur Hand: Der Sohn eines früheren Studienkollegen sei jung, sehr gut ausgebildet und ein „super Typ“ mit grundsätzlicher Bereitschaft, eine Stelle im Ausland anzunehmen. „Aber Serbien ist eben nicht in der EU, der Weg zur Anerkennung des Studiums ist also sehr weit – er bräuchte dabei zumindest Unterstützung“, sagt er.

Ruhestand in Gmünd

Den Ruhestand verbringt Radenkovic in Gmünd, wo seine Gattin in einem Kindergarten beschäftigt ist. In 23 Jahren seien „sicher mehr als 10.000 Patienten“ auf seinem Behandlungsstuhl gelegen, das Highlight war freilich das 2017 an neuer Stelle errichtete Service-Center mit top-modernem Zahnambulatorium.

Etliche Kontakte seien in all den Jahren entstanden, sagt Radenkovic – einige blieben nach der Pensionierung (infolge mehrerer gesundheitlicher Probleme) aufrecht. Dass die Patienten wegen der Fragezeichen zur Zukunft im ZGZ betrübt seien, das verstehe er – „auch ich bin sehr traurig.“

