Im Team des Sole-Felsen-Bades standen die Zeichen in der Vorwoche auf Abschied: Mit Bade- und Saunawart Helmut Rogner trat ein echtes „Urgestein“ mit 1. August den Ruhestand an. Zu seiner Berufung hat er allerdings erst über einen Umweg gefunden.

Der Groß Gerungser kam nach Jahren der Selbständigkeit in einer anderen Branche im Jahr 2008 ins Sole-Felsen-Bad – rund zwei Jahre nach dessen Eröffnung und war somit einer der am längsten dienenden Mitarbeiter. Dass er damals beruflich umgesattelt hatte, bezeichnete er nun bei seiner Verabschiedung als „Glücksfall“.

Als Mitarbeiter hat sich Helmut Rogner mit vielen Ideen eingebracht: Er hat an der Entwicklung des Saunafestes entscheidend mitgetüftelt und Impulse für den Aufgussplan – etwa den „Mystischen Waldviertel Aufguss“ – gesetzt. Dafür und für vieles mehr dankten ihm auch Geschäftsführer Bernhard Strohmeier und Badedienstleiterin Ramona Troll.

Ideen hat sich Helmut Rogner übrigens nicht – wie man vielleicht vermuten könnte – in anderen Thermen geholt: „Ich war nur mal in Erding. Also wenn ich mir etwas angesehen habe, dann schon in der weltweit größten Therme“, meint er.

An seinem Job geschätzt habe er den Kontakt zu den vielen unterschiedlichen Menschen, aber auch die Abwechslung. Endgültig ist der Abschied deshalb nicht: Helmut Rogner möchte dem Sole-Felsen-Bad auch in der Pension auf geringfügiger Basis erhalten bleiben – und freilich auch als leidenschaftlicher Sauna-Gast: „Obwohl ich im Juli Urlaub abgebaut habe, war ich sechs oder sieben Mal hier in der Sauna.“