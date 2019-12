Der medizinische Notstand droht in der Schrammelstadt noch nicht, die Aussichten auf 2020 sind aber wegen zweier weiterer Pensionierungen alles andere als rosig: Mit Jahreswechsel wird das Angebot an Ordinationszeiten eines Allgemeinmediziners auf nur noch zehn Wochenstunden durch Cornelia Schwarzenbrunner schmelzen, zugleich wird Litschau der einzige Zahnarzt abhandenkommen.

Archiv Allgemeinmediziner Gerald Ehrlich macht als Wahlarzt weiter.

Drei Pensionierungen innerhalb zwei Jahren. Dann wird nicht nur eine halbe Kassenstelle des 2017 pensionierten Praktikers Werner Böhm-Michel vakant sein, sondern auch jene des zweiten Allgemeinmediziners Gerald Ehrlich. Eine Lösung sei trotz größter Anstrengungen weder beim Allgemeinmediziner, noch beim Zahnarzt in Sicht, räumt Bürgermeister Rainer Hirschmann (ÖVP) ein.

Die Stadtgemeinde stellt eine große, barrierefreie und modern ausgestattete Praxis miet- und betriebskostenfrei zur Verfügung. Die könnte gemeinsam mit Schwarzenbrunner als Gruppenpraxis genutzt werden, ein Interessent könnte aber auch eine Einzelordination beziehen. Für beide Alternativen laufen Ausschreibungen der Ärztekammer, in denen auch „bestmögliche Unterstützung“ etwa hinsichtlich der Findung von Wohnmöglichkeiten zugesichert wird.

Ehrlich kündigt moderate Preise an. Gerald Ehrlich will nur noch bis 21. Dezember als Kassenarzt arbeiten. Ab 7. Jänner will er privat als Wahlarzt weiter machen. Seine Preise möchte er eher moderat halten, wie er auf NÖN-Nachfrage ankündigt: Ihm sei es wichtig, dass sich seine Patienten auch weiterhin seine Behandlungen leisten können, besonders, da es eben vorläufig wenige Alternativen gibt.

Dennoch, so Stadtchef Hirschmann: „Die Menschen brauchen einen Kassenarzt, nicht jeder kann sich einen Wahlarzt leisten.“ Für die eineinhalb Ordinationstage Cornelia Schwarzenbrunners ist Bürgermeister Hirschmann dankbar, „ich höre nur Gutes über sie“.

Jungarzt sagte ab. Hinsichtlich eines zweiten Kassenarztes hat es wie berichtet im Sommer bereits gute Signale eines Jungarztes gegeben, sagt Hirschmann. Dieser sei von den Möglichkeiten in Litschau auch „schwer begeistert“ gewesen. Am Ende habe er sich aber für den Bezirk Neunkirchen entschieden, wo er zuvor ein Praktikum absolviert habe. Die Auswahlkriterien beim Medizinstudium müssten geändert werden, Land und Bund würden das Problem erkannt haben, räumt er ein. Nur: „Ein Studium dauert eben, der Engpass wird nicht von heute auf morgen behebbar sein.“

NOEN Zahnarzt Tawar Kum Nakch ordiniert nach dem 20. Dezember nur noch eingeschränkt.

Jahrelange Zahnarzt-Suche erfolglos. Zahnarzt Tawar Kum Nakch konnte sogar trotz mehr als siebenjähriger Suche keine Lösung finden. Also wird er, wie er sagt, mit Jahreswechsel seinen im Sommer via NÖN angekündigten Ruhestand als Kassenarzt ohne Nachfolger antreten. Nicht einmal als Vertretung habe er einen Nachfolger finden können, schreibt der 1995 nach Litschau gekommene Mediziner in einem Postwurf. Patienten hätten das Recht auf eine optimale Versorgung, daher fordert er, „verlockende Angebote“ Jungärzten als Mittel gegen leere Arztpraxen in der Peripherie anzubieten.

Er will bis 20. Dezember regelmäßig zur Verfügung stehen, danach zwischen Jänner und März nur noch nach telefonischer Vereinbarung.