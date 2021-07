Nach insgesamt 39 Jahren am Gymnasium Gmünd beendete Günter Czetina seinen aktiven Dienst an dieser Schule, die er ab 2013 als Direktor geleitet hat. Der Abschied falle ihm nicht leicht, aber die Freude über mehr Zeit für die Enkel und das Reisen sei groß.

Günter Czetina, ein Absolvent des Gyms Waidhofen, begann seine Lehrtätigkeit in Gmünd 1982 gleich nach seinem Studienabschluss (Mathematik, Physik, Chemie) an der Uni Wien. 1998 wurde er in Gmünd Administrator, 2013 Direktor. „Ich war sehr gerne Lehrer, als Administrator hatte ich alles Organisatorische über. Die Funktion des Direktors hat sich dann ergeben, angestrebt habe ich diese nicht“, betont Czetina.

Größte Herausforderung war Corona

Zu den größten Herausforderungen der acht Jahre zählte für ihn nicht überraschend die Corona-Pandemie. „Aber gleich zu Beginn meiner Schulleitung führte ich die beiden damaligen achten Klassen zur Matura, zugleich lief der Schulumbau. Außerdem musste mein Nachfolger als Administrator, Peter Jillecek, eingeschult werden. Das alles gemeinsam war arbeitsintensiv.“

In seinen 39 Jahren hat Günter Czetina sehr viele Schüler begleitet: „Es ist immer wieder spannend, wenn man ehemalige Absolventen trifft und sieht, was aus ihnen geworden ist.“ Viele seiner Schüler hätten tolle Karrieren hingelegt – „Stefan Graf etwa leitet jetzt die Firma Leyrer+Graf, Gynäkologin Alexandra Meixner hat sportliche Geschichte mit ihren Erfolgen als Extremsportlerin geschrieben.“ Spannend sei auch, wenn einst besonders gute Mathematikschüler heute als Staatsanwälte arbeiten.

Den Zeitpunkt seines Ruhestandes empfinde er nun richtig: „Mit fast 64 Jahren gehe ich nicht ungern in Pension. Das Leben kann man ja nicht nach hinten verlängern. Jetzt kann man es genießen“, so Czetina, der nun mehr Zeit mit seinen Enkeln verbringen will. „Meine Gattin Brigitte tritt als Mittelschullehrerin mit Oktober in den Ruhestand. Dann können wir auch wieder mehr reisen.“