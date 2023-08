Niederschremser realisierte Traum: „Noch viel besser als vorgestellt“

Gedanklich beschäftigt hatte sich Martin Fichtenbauer schon lange mit einer Reise durch Skandinavien bis zum Nordkap. Vergangenen Winter machte er sich, inspiriert von Videos im Internet, an die individuelle Detailplanung seiner Reise. 19 Tage Urlaub waren berufsmäßig drinnen, über Google Maps ermittelte er die Streckenlängen und reservierte den Großteil der Übernachtungen in Hotels vor.

Im digitalen Zeitalter nicht mehr selbstverständlich: „Eine Straßenkarte habe ich auch besorgt – was soll man denn tun, wenn das Navi ausfällt?“, sagt der Niederschremser. Bisher hatte er neben Tagesausflügen nur eine längere Motorradtour absolviert, vor einigen Jahren mit seiner Frau in Montenegro. Sie blieb diesmal lieber zuhause, kümmerte sich um den Hund ihres Bruders und die Motorbootschule ihres Mannes.

Am ersten Tag gleich bis zur Nordsee gefahren

Am 1. Juli ging’s los, die erste Tagesetappe führte Fichtenbauer auf seiner KTM Adventure und seinen Schwager, den Schremser Othmar Fida auf einer BMW GS, gleich 960 Kilometer nach Kiel. Bei der 20-stündigen Überfahrt mit der Fähre nach Oslo gab es teilweise stürmischen Seegang mit bis zu acht Meter hohen Wellen. An der schwedischen Küste, der „Riviera des Nordens“ entlang, fuhren die beiden Biker, die unter dem Clubnamen „Roadskipper“ unterwegs waren, zügig Richtung Finnland.

In Rovaniemi, bekannt als Heimatstadt des Weihnachtsmannes, besuchten sie das Santa Claus Weihnachtsdorf. „Dort ist alles richtig herzig“, so Fichtenbauer, der die Gelegenheit nutzte, dem Weihnachtsmann den gemalten Wunschbrief der Tochter einer Bekannten zu überreichen. Hier, in der Hauptstadt Lapplands, überquerten die Männer auch den Polarkreis und erreichten somit die Arktis. Im Reich der Mitternachtssonne wurde es nachts nicht mehr finster und auch etwas einsamer.

„Manchmal begegneten wir mehr Rentieren auf der Straße als Autos“, sagt Fichtenbauer. Auf der gesamten Tour trafen sie viele Deutsche, Schweizer, Amerikaner und Skandinavier, aber nur zwei Österreicher. „Ein Australier hat uns eingeladen, auch ein Pärchen aus Utah. Unter Motorradfahrern hat man gleich viel Kontakt.“

Traumziel Nordkap erreicht, Landschaften beeindruckten besonders

Am nördlichsten Punkt Europas, der auf der Straße zu erreichen ist, trafen die Männer am Abend des 7. Juli ein. Bei herrlichem Wetter bot sich von dem 300m steil aufragenden Hochplateau des Nordkaps eine atemberaubende Aussicht. Bei dem großen Touristenandrang, der dort herrscht – Reisende kommen per Auto, Motorrad und Wohnmobil oder auch mit dem Bus, vor allem Passagiere von Kreuzfahrtschiffen – gelang sogar ein Foto „allein mit der Nordkapkugel“. Am Tag darauf war Zeit für die Erkundung der Nordkapinsel Mageroya und den Besuch das nördlichsten Fischerdorfes Skarsvåg, in dem etwa 60 Menschen leben.

Auf ihrer Tour sahen die Roadskipper etliche großartige Bauwerke wie die Eismeerkathedrale in Tromsø, den Dom von Trondheim und die Stahlbrücke von Sundsvall und versetzten sich im Wikingermuseum auf den Lofoten in längst vergangene Zeiten. Am meisten beeindruckten sie jedoch neben dem Nordkap atemberaubende Landschaften wie Kvænangenfjord, Atlantikstraße, Trollstigen, Stegastein und Geirangerfjord. Letzteren querten sie mit der Fähre, wo Fichtenbauer den Kapitän auf der Brücke besuchen durfte, was ihn als Motorbootschulbetreiber besonders freute.

Mit vielen Eindrücken nach 9.000 Kilometern wieder zuhause

Am 19. Juli kamen die Männer nach rund 9.000 Kilometern (Fährstrecken mit eingerechnet) gesund und glücklich wieder nach Hause. „Dass es so super wird, habe ich mir nicht gedacht. Was wir in den 19 Tagen alles gesehen haben, wie wunderschön und vielfältig unser Planet ist! Kaum vorzustellen, dass wir eine Strecke so lang wie ein Viertel des Äquators gefahren sind“, so Martin Fichtenbauer.

Täglich rund 500 Kilometer „Sitzerei auf der Maschin“ habe er sich als ärgere Strapaze vorgestellt, wegen der niedrigeren erlaubten Höchstgeschwindigkeit in Skandinavien sei man ja bei so langen Strecken den ganzen Tag unterwegs. Der sehr wechselhafte „schwedische Regen“ war auch auszuhalten, gewandmäßig waren die Männer auf noch mehr Kälte eingestellt.

„Ein großes Dankeschön gilt meiner Familie, meinen Freunden sowie meinem Team der Motorbootschule, die es ermöglicht haben, dass ich 19 Tage unterwegs bin – und meinem Weggefährten Othmar Fida, mit dem zu fahren mir eine Ehre war“, sagt er. Die Motorradtour hat ihn auf den Geschmack gebracht – Ideen für den nächsten Biker-Urlaub gibt es schon.