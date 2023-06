Vor Pilotprojekt: Ringen um selbstbestimmtes Leben

Eineinhalb Jahre ist es her, seit Silke Kropacek als Initiatorin der Selbsthilfegruppe „Anders“ in Kirchberg via NÖN einen verzweifelten Hilferuf für Menschen mit Behinderung und deren Menschenrecht auf ein selbstbestimmtes Leben abgesetzt hatte. Aus der Abteilung Soziales und Generationenförderung im Land NÖ wurden damals eine Neuausrichtung des Modells der „Persönlichen Assistenz“ und die bundesweite Vereinheitlichung statt geteilter Kompetenzen zwischen Bund und Ländern angekündigt. Mittlerweile gibt es dazu Fortschritte. Aus der Sicht von Kropacek greifen diese wesentlich zu kurz.

Neue Förderrichtlinie. Konkret hat Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) eine mit 100 Millionen Euro dotierte Förderrichtlinie in Kraft gesetzt, deren Ziel die Vereinheitlichung der Systeme der neun Länder (Persönliche Assistenz in der Freizeit) und des Bundes (im Beruf) ist. Laut Aussendung aus dem Ministerium wird der Kreis der Anspruchsberechtigten größer, Persönliche Assistenten sollen sozialversicherungsrechtlich abgesichert werden. Im Sommer sollen dazu Pilotprojekte in Salzburg, Tirol und Vorarlberg starten, die Länder erhalten bis zu 50 Prozent der Kosten vom Bund zurück. Die Erfahrungen sollen in einen Evaluierungsprozess mit Arbeitsgruppen und Organisationen einfließen, um nachschärfen zu können. Minister Rauch hofft, dass auch andere Bundesländer rasch einsteigen.

Das hofft auch Silke Kropacek, die seit einem schweren Autounfall als Beifahrerin vor mehr als 25 Jahren auf Andere angewiesen ist. Um selbstbestimmt leben zu können, brauche es für Menschen wie sie jemanden, der die Funktionen von Arm und Bein übernimmt – „genau dann, wenn du es möchtest“, betonte sie mehrfach. Das entspreche auch der UN-Behindertenrechtskonvention, sei somit einfach ein Menschenrecht. Da geht’s um Arbeiten in Haus und Garten, Besorgungen wie den Einkauf, Transporte zu Ärzten oder Therapien – und bei Berufstätigen freilich um Unterstützung im Job.

„Wenn NÖ nicht am Pilotprojekt teilnimmt, dann können wir unsere Anliegen nicht ausreichend einbringen, die für Menschen mit Behinderung essenziell sind“, fürchtet Kropacek. Das Land müsse rasch mitmachen, weil: „Jetzt werden entscheidende Weichen für die Zukunft der PA gestellt.“ Bei den Richtlinien würden nämlich grundlegende Themen schlicht fehlen.

Unterstützung darf nicht von Glück oder Pech abhängen

Die Kirchbergerin stattete daher der nun zuständigen Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) einen Besuch ab. Sie machte Rosenkranz auf zentrale Anliegen wie die Verankerung eines Rechtsanspruches auf Persönliche Assistenz, eine bedarfsgerechte Assistenzstundenanzahl ohne Stundendeckelung oder die Auszahlung der Landesförderung direkt an die Assistenznehmer. Die Folgen des fehlenden Rechtsanspruchs hatte Silke Kropacek der NÖN schon im November 2021 geschildert: Wer keine Helfenden finde, habe aktuell eben Pech, sie habe deshalb bereits wochenlang im Rollstuhl schlafen müssen. „Manchmal bin ich 48 Stunden lang alleine…“

Fördergeld an Assistenznehmer statt an Agenturen bedeute, dass Menschen aus der Position des „Bittstellers“ gerückt werden, betont Kropacek. Sie spricht von einem aktuell großen Ungleichgewicht: „Das Land zahlt das Geld an die Agenturen der Assistenz. Wir können nicht selbst entscheiden, welche Dienstleistungen oder Einrichtungen wir engagieren möchten, weil wir das ausbezahlte Geld nicht selbst verwalten können, und müssen zusätzlich von unserem Pflegegeld einen immer höher werdenden Selbstbehalt bezahlen. Das stellt im Alltag ein beinahe unüberwindbares Problem dar.“

Landesrätin will „Inputs mitnehmen“. Landesrätin Rosenkranz habe großes Interesse und Verständnis bekundet, sich aber noch etwas abwartend gezeigt, berichtet Silke Kropacek nun von einem „sehr konstruktiven Gespräch“, wenngleich die Meinungen „nicht immer ganz konform“ gewesen seien. Die einzelnen Punkte ihrer Stellungnahme zu den neuen Richtlinien seien durchgearbeitet worden. „Eine ausreichende und dauerhafte Finanzierung muss gewährleistet sein, sonst werden falsche Erwartungen und Hoffnungen geschürt, die anschließend wieder zurückgenommen werden müssen“, sagte Rosenkranz. Für 22. Juni kündigte sie ein Treffen der zuständigen Landesräte aus allen Bundesländern mit dem Sozialminister an, „ich werde die Inputs aus der Praxis gerne mit in die Verhandlungen nehmen“.