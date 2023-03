Gmünder Eislaufplatz: Verleih und Schliff nun für alle

So lange wie schon sehr viele Jahre nicht mehr herrscht im aktuellen Winter in Gmünd Eiszeit – seit Mitte Jänner ist die synthetische Eislauf-Fläche am früheren SV-Fußballplatz täglich in Betrieb. Zumindest bis zum Ende der Osterferien am 10. April soll die Anlage geöffnet bleiben, nun auch mit Schuhverleih und Schleifservice an fünf Tagen die Woche.

Immer noch reger Zulauf

„Es ist einfach eine Freude zu sehen, wie sehr der Eislaufplatz von der Bevölkerung angenommen wird“, sagt Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP). Zuletzt wurden alleine an einem Vormittag immerhin 28 Fahrzeuge zugleich am Parkplatz gezählt. Die Stadtgemeinde wich daher von der ursprünglichen Idee der zumindest in der ersten Saison personallosen Öffnung ab, schuf in Kooperation mit dem Verein „Mensch und Arbeit“ eine saisonelle Stelle für die Reinigung und Pflege der Anlage, die nun zugleich die Nachfrage nach dem Schuhverleih und Schleifservice auch außerhalb des Schulbetriebs abdecken kann.

Sämtliche Gmünder Schulen waren mittlerweile mehrfach am Kunststoff-Eislaufplatz unterwegs. Einen lustigen Faschingdienstag verbrachte hier auch die Sonderschule Gmünd, die der Stadtgemeinde für die Möglichkeit und der Bäckerei Pilz für die Krapfenspende dankte. Foto: privat

Kernzeiten mit Personal: Mittwoch bis Sonntag, 8 - 16 Uhr

Man habe sich unter Saisonarbeitern des Wirtschaftshofes umgehört, ob jemand Interesse an diesem Job hätte, sagt der politisch für den Eislaufplatz zuständige Stadtrat Jürgen Trsek (ÖVP). Alexander Kössl sei sofort Feuer und Flamme gewesen. Von Mittwoch bis Sonntag ist Kössl seit einigen Tagen zwischen 8 und 16 Uhr – mit einer kurzen Mittagspause – im Einsatz. Trsek: „Es ist einfach gut, dass jetzt jemand da ist. Alexander macht das auch sehr gut, arbeitet in der Werkstatt und ist auch draußen als Ansprechpartner für die Gäste greifbar.“ Geöffnet ist an sich täglich zwischen 8 und 21 Uhr.

Mittlerweile fließt auch Geld in die Stadtkassa zurück

Ein Teil der Ausgaben kommt mittlerweile auch in die Stadtkassa zurück: Kinder der Gmünder Schulen können in der ersten Saison kostenlos Schuhe ausborgen und schleifen lassen, doch auswärtigen Schulen – Stammgäste kommen mittlerweile laut Jürgen Trsek unter anderem aus Schrems, Heidenreichstein, Hoheneich und Waldenstein – wird ein Selbstkosten-Anteil verrechnet. Wer außerhalb des Schulbetriebs ausborgen will, zahlt nun vier Euro, für das Schleifen eigener Schuhe wird eine Unkostenbeteiligung von zwei Euro eingehoben.

Zukunftsmusik

Auch Fragen zur Zukunft der theoretisch ganzjährig verfügbaren Anlage rücken im Spätwinter in den Vordergrund. Ideen, was man mit der Fläche im Sommer machen könne, „reifen allmählich“, sagt Bürgermeisterin Rosenmayer. Aus finanzieller Sicht spricht Stadtrat Trsek von Gesprächen hinsichtlich Einnahmen auch aus Bandenwerbung.

Der Verleih werde langfristig vermutlich an Bedeutung verlieren, glaubt er: „Viele kaufen Schlittschuhe durch das fixe Nutzungs-Angebot nun wieder selbst.“ Bei Kindern bleibt das Borgen freilich ein Thema, wenn nicht regelmäßig die nächste Größe gekauft werden soll. Unterstützt werden sollen jedenfalls auch Austausch bzw. Weitergabe privater Schlittschuhe.

