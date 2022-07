dm-Friseurstudio Gmünd: Mittwochs kein Schnitt mehr

Werbung

Es ist offensichtlich ein Bild, an das wir uns gewöhnen müssen: Im Waldviertel, das jahrzehntelang von Arbeitslosigkeit geprägt war, müssen Dienstleistungen mangels Personals zunehmend reduziert werden. Das jüngste Beispiel liefert die Drogeriemarktkette dm , die in der Stadt Gmünd nun mittwochs das Friseurstudio geschlossen halten muss.

Gerüchten zufolge ist außer der Leiterin nur noch eine Mitarbeiterin und ein Lehrling einsetzbar – drei Kolleginnen sollen in Karenz sein, drei das Haus verlassen haben. Beim AMS sei im Bezirk bei acht freien Stellen keine einzige arbeitsuchende Friseurin gemeldet, heißt es. Das ist insofern beachtlich, als erst im Vorjahr die Filiale der pleite gegangenen Kette Klier mit acht Beschäftigten im Schremser City-Center schließen hatte müssen.

Von dm ist auf Nachfrage von aktuell drei Mitarbeitern und einem Lehrling die Rede, drei weitere Beschäftigte kommen erst 2023 aus der Karenz zurück . „ Dementsprechend suchen wir auch Unterstützung für unser Team in Gmünd“, sagt Gebietsmanagerin Waltraud Schurig: „Findet sich keine Verstärkung, werden wir die Schließung am Mittwoch mittelfristig noch beibehalten.“

Sie nennt Maßnahmen, mit denen dm der branchenweit schwieriger werdenden Personalsuche begegnen und sich als Arbeitgebermarke präsentieren will. Mit dem Ziel der persönlichen Entfaltung und Zufriedenheit biete man vielfältige Weiterbildungen, flexible Arbeitszeitmodelle, flache Hierarchien und offenen Dialog. Man wolle ein Arbeitsumfeld schaffen, wo Gesundheit und Wohlbefinden gesichert sind. Interne Gesundheitsbotschafter sollen etwa präventiv richtiges Heben und Tragen vermitteln, Mitarbeitende können zudem bis zu fünf Beratungseinheiten bei externen Experten jährlich – vom Psychotherapeuten bis zum Sozialberater, auch für private Anliegen – kostenlos in Anspruch nehmen. Vereinbarkeit von Job und Familie werde unter anderem durch Optionen wie Jobsharing oder Führungspositionen in Teilzeit erleichtert.

