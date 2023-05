Dorfbründl & Moorbad: Schremser Wirte hören auf

Mit dem „Dorfbründl“ in Niederschrems und dem Café-Restaurant beim Moorbad verlieren gleich zwei beliebte Einrichtungen in der Stadtgemeine Schrems ihre Betreiber. Im Dorfbründl hört Janos Zomboracz schon mit Ende Mai auf, im Moorbad bestreitet David Macik immerhin noch die kommende Badesaison.

Zermürbende Personalnot. Zeit für ein NÖN-Gespräch zu Hintergründen des Wegganges aus dem Moorbad hat Macik, der 2019 vom Küchenchef der Gmünder Avia-„Pipeline“ in die Selbstständigkeit umgesattelt hatte, trotz mehrerer Versuche nicht. Aus gutem Grund: Er habe sich monatelang mit Personalsuchen herumgeplagt, zeigt Bürgermeister Peter Müller (SPÖ) Verständnis, „er will sich auf Sicht natürlich nicht aufreiben“. Man habe seitens der Stadtgemeinde als Eigentümerin der Immobilie versucht, gemeinsam eine Lösung zu finden, einem zusätzlichen Ruhetag auch in der Badesaison zugestimmt. Trotzdem trennen sich die Wege nach Ablauf der Kündigungsfrist im Herbst.

„David Macik ist sehr beliebt, es ist irrsinnig schade um ihn“, bedauert Müller. Auch Vizebürgermeister Michael Preissl ist betrübt: „Ich gehe oft und gerne hin. Das Moorbad ist unter Davids Führung ein Lokal, das man jederzeit bedenkenlos weiterempfehlen kann.“

Auch Dorfbründl-Wirt hadert. Im Dorfbründl hat es Janos Zomboracz noch kürzer gehalten: Der gebürtige Ungar hatte Mitte 2021 losgelegt, dem Lokal mit neuem Konzept und Spezialitäten Leben eingehaucht.

Am 28. Mai will er es ein letztes Mal öffnen, bestätigt er – ebenfalls primär wegen der Personalsituation. „Ich habe keine ehrlichen Leute bekommen“, sagt der Wirt: In der Küche sei es zu hohem Ausschuss gekommen. Längerfristige Beschäftigungen seien rar geworden, Teuerung und ausbleibende Gäste dazu gekommen.

Zomboracz will der Gegend und dem Beruf treu bleiben. Er sucht ein Lokal, wo er weitgehend ohne Personal seine Langos und österreichisch-ungarische Speisen servieren kann.

