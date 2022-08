Herbert Schlosser im Abschiedsgespräch: „Hatte immer ein offenes Ohr“

Werbung

NÖN: Am Sonntag haben Sie sich in der Pfarre Schrems verabschiedet, am kommenden Wochenende folgt Langegg. Wie blicken Sie auf Ihre Zeit in den Pfarren zurück?

Herbert Schlosser: Ich war sehr gerne hier – genauso wie in meinen anderen ehemaligen Pfarren. Es gab immer sehr schöne Momente und auch manchmal schwere. Zuletzt habe ich gemerkt, dass ich die Kräfte für das Pensum als Dechant und Pfarrer nicht mehr habe. Jetzt möchte ich mich ganz der Seelsorge widmen, ohne leitende Funktion. Die Pandemie hat das Priestersein zudem erschwert, kaum Kontakt zu den Menschen haben zu können, hat mir zugesetzt.

Gab es Momente, die Ihnen besonders in Erinnerung bleiben werden?

Schlosser: Dazu gehören sicher die Pfarrfeste, aber auch die Seelsorge sowohl in schönen Momenten, wie Taufvorbereitungen, aber auch in schweren Momenten, beim Abschied Nehmen, und ganz einfach das Mitleben mit den Menschen. Eine Pfarre hängt ganz stark mit den Leuten zusammen, die sich für sie einsetzen. Die Pandemie hat vieles verändert, die Zahl der Gottesdienstbesucher ging rapide zurück. Manche hören über Radio oder Fernsehen zu.

Aber es macht auch bei einem Fußballspiel einen Unterschied, ob ich übers Fernsehen dabei bin, im Stadion sitze oder in der Mannschaft mitspiele.

Sie waren bis zum Frühling Dechant und hatten dadurch auch Einblick in andere Pfarren...

Schlosser: Ja, ich hatte immer ein offenes Ohr und es haben gar nicht so wenige Mitarbeiter aus den Pfarren das Gespräch gesucht. Wenn nötig, habe ich versucht, mich bei der Diözese für ihre Anliegen einzusetzen. Es ist nicht immer gelungen, aber ich habe eines gemerkt: In vielen Pfarren gibt es Menschen, die für Jesus brennen und das weitergeben möchten.

Diesen Leuten liegt viel an ihren Pfarren. Gerade für die ältere Bevölkerung bedeuten Pfarrverbände ein komplettes Umdenken. Aber: Wenn ein Pfarrer in einer Pfarre mit 200 bis 300 Katholiken lebt, geht er selbst zugrunde. Pfarrverbände sind nichts Schlechtes, es sollte nur das Gefühl einkehren, mitentscheiden zu dürfen und von der Diözese nicht über den Tisch gezogen zu werden. Die Änderungen kommen, wir haben nun mal zu wenig Personal. Aber Priester und Gläubige müssen eingebunden werden. Außerdem denke ich, man sollte Priestern freistellen, ob sie im Zölibat oder in einer Ehe leben möchten und auch Frauen das Priestersein ermöglichen.

Als Dechant waren sie viel in Organisatorisches eingebunden. Wie sieht der Alltag eines Priesters zwischen Seelsorge und „Pfarrmanagement“ aus?

Schlosser: In allen Pfarren, in denen ich war, hatte ich tolle Pfarrsekretärinnen, die mir viel Verwaltungsarbeit abgenommen haben. Aber klar, der Pfarrer ist der Letztverantwortliche und ein Dechant auch zuständig, wenn ein Pfarrer krank ist oder ausfällt. Ich erinnere mich an die Zeit, als der mittlerweile verstorbene Hermann Katzenschlager ausgefallen ist und wir viel aufarbeiten mussten. Ohne die Mitarbeiter vor Ort hätte ich das nicht geschafft.

Ihr Nachfolger in Schrems und Langegg heißt Thomas Kuziora. Was geben Sie ihm mit?

Schlosser: Wir hatten schon viele Gespräche, Folgendes ist für einen Pfarrer wichtig: Nicht an uns liegt alles, sondern es gibt viele Menschen, die sich aktiv einbinden. Das muss man zulassen und es bedeutet auch, dass der Pfarrer nicht alles vorgibt. Das ist das Wesentliche.

Wie geht es ab September für Sie weiter?

Schlosser: Beim Langegger Pfarrfest hat einmal eine Frau zu mir gesagt: „Herr Pfarrer, Sie haben den schönsten Beruf. Sie können immer für die Menschen da sein.“ Genau so möchte ich das Priestersein weiterleben. Ich gehe als Seelsorger nicht in Pension, werde dort weiterarbeiten, wo ich gebraucht werde. Ich habe Pater Joachim Brand versprochen, ihn in Heidenreichstein und Sey frieds tatkräftig zu unterstützen.

Ich werde keine leitende Funktion mehr haben, aber gerne helfen, wenn es wo gewünscht ist. Solange mir der liebe Gott schenkt, dass meine Gehirnwindungen im Gleichklang sind, werde ich das machen (lacht).

