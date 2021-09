Österreich trifft Lettland – zumindest Outfit-mäßig passiert das am Dirndlgwand-Sonntag (12. September) in der Evangelischen Friedenskirche in Gmünd. Pfarrerin Dace Dislere-Musta, gebürtige Lettin, wird dabei einen Original-Trachtenrock aus ihrem Heimatland tragen – zum ersten Mal in ihrem Leben.

„Die lettische Tracht in meiner Heimatregion um die Hafenstadt Kurland ist sehr prachtvoll. Sie besteht aus einem langen, roten Wollrock, einem schwarzen Gilet und einer rosafarbenen Perlenkrone“, erklärt die Pfarrerin. Diese Region hatte früher starken Deutschen Einfluss und es war eine reiche Gegend. „Daher ist die Tracht so prunkvoll“, erklärt die Wahl-Österreicherin.

Im Juli besuchte sie ihre Mutter in Kurland und bestellte sich dort in einem Trachtengeschäft einen originalen, roten Trachtenrock. „Diesen habe ich jetzt geschickt bekommen, er passt perfekt. Das Teil ist aber ein Kilo schwer“, verrät Dislere-Musta, die auf die zur Tracht gehörende prunkvolle Perlenkrone verzichten muss, denn: „Diese ist den unverheirateten Frauen vorbehalten, für mich als zweifache Mutter also leider nichts.“

Den Oberteil zum Lettischen Wollrock muss sie noch im Waldviertel suchen. „Das wird dann eine Kombination von Österreich und Lettland. Aber das passt perfekt, denn auch die Landesfahnen sind ja fast ident“, lacht die Pfarrerin, die sich auf den Dirndlgwand-Sonntag freut. „Ich habe schon öfter ein Dirndl getragen, jetzt werde ich erstmals einen Teil der lettischen Tracht anziehen – und vermutlich in diesem Outfit auch den Gottesdienst halten.“

Den Gottesdienst am 12. September (10 Uhr) umrahmen Sängerin Alice Waginger und Hans-Jörg Gaugelhofer musikalisch, danach besteht die Möglichkeit zum Plaudern. Schon am Tag davor hat Dace Dislere-Musta eine Premiere: Beim NÖ Kuratoren-Tag tagen an die 30 evangelische Kuratoren im Palmenhaus. „Für mich ist das auch eine Premiere“, sagt die Pfarrerin, die diese Tagung mit einer Andacht um 9.30 Uhr in der Friedenskirche beginnen wird.