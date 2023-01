Jugend lässt aus: Betagte Sternsinger in Kirchberg am Walde

Die Dreikönigsaktion des Hilfswerks der Katholischen Jungschar unterstützt in rund 500 Projekten etwa eine Million Menschen in den Armutsgebieten in Afrika, Asien und Lateinamerika. Aus dem Grund will man in Kirchberg auch einen Beitrag leisten – mit bereits etwas routinierteren Sternsingern.

Da sich innerhalb der Jugend in Kirchberg diesmal keine Sternsinger fanden, man dennoch an der Aktion mitmachen möchte, fand sich eine Gruppe von Pfarrgemeinderäten für die Teilnahme an der weltweiten Sternsinger-Aktion. Diese Erwachsenengruppe von Sternsingern hat sich erstmalig und kurzerhand entschlossen, diese Aufgabe zu übernehmen, als Akteure haben sich Anton Koller (Caspar), Erwin Lintner (Melchior), Gerhard Rabl (Balthasar) und Peter Maier als Sternträger zusammengefunden.

Das ungewöhnliche Quartett geht im Hauptort Kirchberg am Walde sammeln – in den Katastralgemeinden können die Herren zeitmäßig nicht umherziehen. Sie hoffen auf rege Beteiligung der Bürger.

