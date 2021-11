Wandmalerei wird erstmals seit 1864 restauriert

Feuchtigkeit im Mauerwerk und Schmutzpartikel in der Luft haben der Wandmalerei in der Pfarrkirche Langschwarza seit Längerem zugesetzt. Besonders im unteren Bereich ist bereits ein großer Teil der wertvollen historischen Wandmalerei stark beschädigt. Nun ist der Restaurator Ralf Wittig mit drei Helferinnen im Kirchenschiff tätig, um in einer der Nischen probeweise Restaurierungsarbeiten durchzuführen.

„Es ist eine langwierige Arbeit, zuerst muss eine sensible Reinigung durchgeführt werden. Behutsam wird mit Pinseln der Staub und lockere Farbteile abgetragen. Danach muss das Mauerwerk gefestigt werden, ehe man die Farbe auftragen kann“, erklärt Wittig: „Diese Kirche ist etwas Besonderes, sie ist ein sensationelles Bauwerk, das man nur selten findet.“

Jetzt ist noch abzuwarten, in welchem Ausmaß die finanziellen Mittel vorhanden sein müssen, um eine Gesamtsanierung der Malereien im gesamten Innenbereich des Gotteshauses in Auftrag geben zu können. Pfarrer Franz Feiertag und Diakon Herbert Böhm hoffen auch auf die Unterstützung der Diözese und des Denkmalamtes. Die neubarocke Pfarrkirche wurde 1862 bis 1864 erbaut und vor 42 Jahren zuletzt außen restauriert. Laut Wittig dürfte seit der Errichtung keine Innenrestaurierung durchgeführt worden sein.