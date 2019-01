In der lange Jahre vom Verfall bedrohten tschechischen Kirche von Krabonoš (Zuggers) bei Gmünd, die aus dem Mittelalter stammt, wurde das neue Jahr mit einem Gottesdienst begrüßt, an dem etwa 60 Tschechen und Österreicher teilnahmen. Nach der zweisprachigen Messe mit Pfarrer Tomaš Vyhnálek lud der Brander Franz Illetschko zur Agape. Bei Kesselgulasch und Mohnzelten wurden so manche Sprachbarrieren überwunden und die wechselhafte Vergangenheit von Zuggers besprochen.

Drei Vorstandsmitglieder schon fix

Die Kirche von Zuggers wurde um 1400 zu Ehren Johannes des Täufers erbaut, nach dem Zweiten Weltkrieg diente sie gemeinsam mit dem benachbarten Pfarrhaus als Lager, Turnhalle, Kino, Kaserne und Wachturm.

Wie in der NÖN berichtet, will man dieses Juwel unbedingt retten und sanieren. Bisher waren nur Private tätig, denen bescheidene Mittel zur Verfügung standen. Initiator Illetschko ist aber davon überzeugt, dass die Renovierung funktionieren wird: „Wir haben hier ein kulturelles Juwel – stilrein und trotz des erbärmlichen Zustands von einer überwältigenden Ausstrahlung. In einem geeinten Europa muss die Kirche auch kommenden Generationen als spiritueller Ort zur Verfügung stehen!“

Bei einem Arbeitseinsatz mit Tschechen und Österreichern wurde die „Wildnis“ um die Kirche entfernt. Die Gründung eines Vereines ist im Gang. Mit Vyhnálek, der als junger Kaplan in der Pfarre Gmünd-Neustadt gewirkt hat und jetzt für alle Pfarren zwischen České Velenice und Suchdol nad Lužnicí zuständig ist, Pfarrkirchenrat Franz Illetschko sowie Dechant Herbert Schlosser aus Schrems sind drei Vorstandsmitglieder bereits fix. „Derzeit liegt unsere Vereinsgründung noch bei der Rechtsabteilung der Diözese St. Pölten“, berichtet Illetschko.

Einige Budweiser Studenten haben wie erhofft das Fresko im Presbyterium gesichert. Dieses eindrucksvolle Gemälde ist zu 60 Prozent zerstört und soll wieder hergestellt werden.

EU-Förderungen über Tschechien angesucht

„Da die Sanierungskosten unmöglich nur mit Spenden zu finanzieren sind, versuchen wir, eine EU-Förderung zu bekommen“, erklärt Illetschko die weiteren Schritte. „Nachdem der österreichische Spendentopf dafür leer ist, versuchen wir es über Tschechien. Dazu muss aber als Projektträger die Diözese Budweis fungieren“, so der engagierte Brander Pfarrkirchenrat.

Wie viel Geld in die Kirche investiert werden muss, das könnte bereits am 17. Jänner feststehen: Dann werden sich Fachleute vom Bauamt der Diözese St. Pölten vor Ort ein Bild machen.

Wann und wie mit der Sanierung begonnen werden kann, steht derzeit noch nicht fest. Dass etwas passieren muss und auch wird, darüber sind sich alle Verantwortlichen einig. Auch mindestens vier Gottesdienste, einige Andachten und die Neujahrsmesse 2020 sind fix.