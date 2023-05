Blasmusik-Festival in Brand: Der „Böhmische Traum“ in Bildern

Das dreitägige Festival wurde am Freitag eröffnet, der Schwerpunkt lag an diesem Abend auf Vereinen: Viele Ehrenamtliche - von der Dorferneuerung bis zu Sport, vom Roten Kreuz bis zur Feuerwehr - kamen nach Brand. Für musikalische Unterhaltung sorgten die Blasmusik Don Bosco Neuerdberg (Wien) und „Ferdi und die Ameisen“ aus Litschau und Umgebung. Den Bieranstich nahmen Bürgermeister Georg Einzinger und Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais gemeinsam vor.

Zum Festival reisten auch heuer wieder Musiker aus verschiedenen Ländern an. Eines der Highlights war das Großkonzert zum Mitmachen am Samstagabend. Jeder, der ein Instrument mitgebracht hatte, musizierte im gemeinsamen großen Orchester im Festzelt (hier gehts zum Video: Der böhmische Traum in Brand). Dirigiert wurden sie unter anderem vom tschechischen Musiker und Kapellmeister Ladislav Kubeš jun. Trachtenkapelle Brand-Obmann Jürgen Uitz bedankte sich für dessen Kommen und die jahrzehntelange Verbundenheit der Komponisten-Familie Kubeš zum Verein. Der Abend klang mit der „Blaskapelle Junger Schwung“ aus Tirol aus.

Am Sonntag stand in der Früh ein Gottesdienst an und danach ein gemütlicher Frühschoppen mit der 1. Waldviertler Trachtenkapelle Weitental.

