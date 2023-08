Zwischen Ernst & Schmäh: Aus dem Alltag bei der „Tagespresse“

„Dreh und Trink Aperol – Ein Traum, was euch alles einfällt“, schreibt einer in den Kommentaren unter dem Artikel „Aus aktuellem Anlass: Kurz studiert Jus fertig“ und fügt danach gleich noch vier Smileys ein, die vor Lachen weinen. „Ich war ein großer Fan und brauchte Zeit, es nicht nur lustig zu finden“, sagt Philipp Kernstock. Der 25-Jährige, gebürtig aus Grünbach in der Gemeinde Waldenstein, hat im Vorjahr bei Österreichs Satiremedium schlechthin, der „Tagespresse“, angedockt.

Wenn er heute über den einen oder anderen Schmäh in einem Tagespresse-Artikel schmunzelt, dann sei es eher Anerkennung für die „Brillanz“ seiner Kollegen - was denen alles einfällt. Manchmal fällt aber auch ihm etwas ein: Seit über einem Jahr ist er Teil der „Tagespresse“-Redaktion und neben den drei „Chefs“ Fritz Jergitsch, Sebastian Huber und Jürgen Marschal einziger angestellter Mitarbeiter. Wie es dazu kam.

Das Glück des Praktikanten

Aufgewachsen ist Philipp Kernstock in Grünbach, seine Matura hat er an der Handelsakademie Gmünd abgelegt und ging dann für den Zivildienst bei der Aids-Hilfe nach Wien. Was folgte, war ein Studium in Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der Uni Wien, von dem er momentan sagt: „Irgendwie bin ich im Bachelor hängengeblieben.“ Passiert.

Nebenbei ist ein Blog entstanden, für erste eigene Versuche satirischer Texte. „Ich hatte während des Studiums immer den Wunsch, selbst etwas zu publizieren.“ Das eigene Projekt konzentrierte sich auf die Auseinandersetzung mit der Berichterstattung von Boulevardmedien. Für Philipp Kernstock hat das den Weg in die „Tagespresse“-Redaktion geebnet. „Ich hatte Glück, dass zu der Zeit ein Praktikum ausgeschrieben war und Fritz Jergitsch meine Seite kannte“, blickt er zurück.

Philipp Kernstock lebt inzwischen in Wien. Foto: privat, Anastasiia Yakovenko

Er bekam die Zusage fürs Praktikum und blieb nach dessen Ablauf als Angestellter. Wenn er erzählt, dass sein eigentlicher Berufswunsch Journalist gewesen sei, dann denkt man als Zuhörer schon auch, dass es viele – vor allem junge – Leute geben dürfte, für die sein Job der Traumberuf ist. Als Mitwirkender identifiziere er sich inzwischen mit der „Tagespresse“, sei von Kreativität und Flexibilität verwöhnt.

Von der Idee zum „eigenen Schmäh“

Über Satire wurde einmal gesagt: Wenn sie gut ist, beginne sie dort witzig zu sein, wo sie aufhöre, lustig zu sein. „Ich musste von den anderen erst lernen, was gute Satire ausmacht und worauf das Augenmerk liegt“, sagt Philipp Kernstock. Er textet, hilft bei Backoffice und TikTok-Videos und darf sich bei Fotomontagen austoben. Auch die sollen schließlich Aufmerksamkeit erregen.

Texte entstehen meistens gemeinsam mit den anderen Autoren – nachdem am Morgen ein Thema für den Tag definiert wurde. Manchmal nicht schwer, denn: „Die österreichische Innenpolitik ist ein dankbarer Ideengeber.“ Zudem gebe es viele andere Beteiligte, die ihren Input leisten. Wirklich wichtig sei der Redaktion, einen „Schmäh zu bringen, der unsere eigene Idee war und der sonst noch nicht vorgekommen ist“. Denkbar schwierig, wenn selbst die Realität zum unübertreffbaren Schmäh wird und sich die „Tagespresse“ nach der SPÖ-Auszählungspanne gezwungen sah, den Betrieb für einen Tag einzustellen. Kernstock: „Wir konnten das zuerst selbst gar nicht glauben.“

Was gute Satire für ihn ausmacht? Sie trete niemals nach unten, sondern nur nach oben. Und sie sei eine zusätzliche Möglichkeit, ernste Inhalte zu transportieren: „Das Schöne an Satire ist, dass gelacht wird, das Thema aber trotzdem ankommt und zum Nachdenken anregt.“ Unter dem Artikel über den Jus-Abschluss des ehemaligen Bundeskanzlers wird auch ernsthaft über dessen Anklage wegen des Verdachts auf Falschaussage diskutiert.