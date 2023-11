Nächster Solarpark bringt Schafe an die B41

Als die CPG GmbH im Frühjahr 2022 im Betriebsgebiet von Hoheneich um gut 800.000 Euro ein 1.000 kWp starkes Sonnenkraftwerk errichtete, da war das noch eine Innovation im Gmünder Bezirk. Inzwischen entstanden im Schatten der Energiekrise etliche weitere, auch deutlich größere Solarparks im Bezirk. Regional ungewöhnlich ist es trotzdem, was sich unweit des ersten Kraftwerks anbahnt: Parallel zur B41 sollen die Bereiche Energiegewinnung und Landwirtschaft kombiniert werden.

Vorarbeitungsarbeiten angelaufen. Die W.E.B Windenergie AG kündigt auf NÖN-Nachfrage eine Anlage mit etwa 400 kWp an, die künftig gut 120 Haushalte mit Sonnenstrom versorgen soll. - Die Fläche am Rande des Betriebsgebietes ist gewidmet, somit kann bereits losgelegt werden. Die Vorbereitungsarbeiten sind angelaufen, das gepachtete Grundstück entlang der Bundesstraße wurde umzäunt. In Betrieb soll die Anlage mit nach Süden ausgerichteten Modulen schließlich bis Sommer gehen.

Ein interessantes Detail soll Verkehrs-Teilnehmenden dann auffallen: Die W.E.B kündigt das Modell einer „Agri-PV“ an, das die Stromgewinnung mit einer Landwirtschaft kombiniert. Konkret vorgesehen ist unter den Modulen demnach eine Beweidung mit Schafen - die dann nicht nur als Blickfang, sondern auch als natürliche „Rasenmäher“ unterwegs sein werden.