Einstimmig sprach sich der Litschauer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung für eine Fortsetzung des Photovoltaik-Ausbaus am Dach der Kläranlage mit 15,6 kW Peak aus, realisiert werden soll das Vorhaben neuerlich über ein Bürgerbeteiligungs-Modell. Man wolle die weitere Entwicklung aber von Förder-Möglichkeiten abhängig machen, so Bürgermeister Rainer Hirschmann (ÖVP).

Ohne die Stimme von BBL-Mandatar Roland Edinger (wortlos) verabschiedete man sich indes von den 2014 intensiv diskutierten und schließlich gefassten Plänen für den Bau eines Wasserkraftwerkes beim Abfluss des Herrensees. Hirschmann: Die Möglichkeit, die Abflussmenge im Jahresverlauf verlässlich zu messen und Prognosen für später zu treffen, bestehe aus diversen Gründen nicht.

Die offizielle Messung des Reißbaches erfolge etwa erst, nachdem dieser zwei weitere Teiche passiert. Dazu komme, dass ins Netz abgeleitete Überschüsse wenig Ertrag bringen, während weitere Investitionen in die Anlage am Kläranlagen-Dach direkt bei einem der größeren Stromfresser der Stadt genutzt werden.