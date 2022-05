Hohes Interesse: Hirschbach plant Energiegemeinschaft

Werbung

Referent Roland Matous (Energie Zukunft NÖ): Neben dem Kostenvorteil für alle Beteiligten werden Leitungsnetze entlastet, überschüssiger Sonnenstrom in der Gemeinde zu fairen Konditionen genutzt, die Wertschöpfung bleibt in der Region. Bürgermeister Rainald Schäfer und Vizebürgermeister Ernst Wurz ersuchten Interessierte, das Thema in die Öffentlichkeit zu tragen. Die Energiegemeinschaft Hirschbach könne bis Herbst realisiert werden. Vorerst unverbindliche Anmeldungen über: https://energiegemeinschaft.ezn.at/hirschbach

