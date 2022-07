St. Martin: Erster „digitaler Marktplatz“ vor dem Start

Werbung

Die Zukunft des Einkaufens und Vermarktens beginnt in St. Martin – zumindest werden mit der „Mulitfunktionellen Umschlagbox“ dafür die Voraussetzungen geschaffen. Vermarkten, bestellen, einkaufen, Pakete abholen und Post nachsenden lassen – das alles wird kontaktlos, rund um die Uhr und kostenlos im einzigen „Digitalen Marktplatz“ im Waldviertel möglich.

Ziel eines Pilotprojektes des Landes NÖ für „Wide Label Boxes“ ist es, unnötige Paketzusteller-Fahrten wegen nicht angetroffener Empfänger einzusparen. „Pakete werden in diese Boxen gelegt, dann vom Empfänger abgeholt“, sagt Bürgermeister Peter Höbarth, der sich für das Projekt angemeldet und mit St. Martin als einzige Gemeinde im Waldviertel beteiligen kann. Er denkt das neue Angebot am Ortsplatz weiter: Aus der „Wide Label Box“ wird ein „Digitaler Marktplatz“ etwa nach Vorbild der Gemeinde Freistadt (die NÖN berichtete).

Kunden haben die aktuellen Angebote via App im Blick

Der „Digitale Marktplatz“ ist ein Container mit rund 30 gekühlten Boxen. „Es handelt sich um eine Abholstation mit Bestell-App, die rund um die Uhr zur Verfügung steht“, erklärt der zuständige Energiegemeinderat Gerhard Pfeiffer, und: „Jeder regionale Anbieter kann ebenso via Online-App seine Produkte anbieten, somit haben Kunden einen Überblick über das aktuelle Angebot, bestellen via App direkt beim Anbieter, der liefert in die Box. Der Kunde bekommt die Info aufs Handy, kann seine Waren mittels mitgeliefertem Code abholen – egal wann.“

Das Online-Angebot wird gerade erstellt, interessierte Direktvermarkter und Lebensmittelhändler gebe es. Die Warenangebote könnten auch für andere Regionen interessant sein. „Ein Imker aus Langschlag verkauft über unsere App bereits Honig in Wiener Umschlagsboxen“, zeigt Höbarth die weiteren Vorteile dieser Art der Vermarktung auf.

Praktisch: Digitaler Marktplatz hat eigene Hausnummer

Auch Pakete von Post oder Paketdienst kann man in den Digitalen Marktplatz zustellen lassen. „Urlauber können sich außerdem bequem ihre Post in eine dieser Boxen nachschicken lassen. Das wird die Camper freuen – der Campingplatz hat keine Hausnummer für einen Nachsendeauftrag. Der ‚Digitale Marktplatz‘ hat aber eine eigene Hausnummer“, so Pfeiffer.

Mit dem neuen Angebot wird man laut Höbarth wie berichtet auch einem Wunsch der Bevölkerung gerecht: „Bei einer Bürgerbefragung im Rahmen der Dorferneuerung war der Bedarf für regionale Einkaufsmöglichkeiten und dazugehörige Informationen, wer was wo anbietet, auf Platz zwei der Wunschliste gelandet.“ Höbarth dankt Gemeinderat Pfeiffer für dessen großes Engagement bei diesem Projekt, „er hat die geistigen Kilometer gemacht, ich habe nur die Pfade bestritten“.

Land zahlt Box und Betriebskosten für drei Jahre

Für Fundament, Stromzufuhr und digitalen Anschluss sorgte die Gemeinde. Die Kosten für die Umschlagbox (rund 44.000 Euro) trägt das Land, ebenso die Betriebskosten für drei Jahre. Der zur Kühlung notwendige Strom stammt von Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern der Gemeindehäuser. Zur feierlichen Inbetriebnahme dieses laut Höbarth „zukunftsweisenden Marktes“ findet am 28. Juli um 16.30 Uhr durch Landesrat Ludwig Schleritzko statt – mit Schmankerln aus der Region und Weitraer-Freibier.

https://digitalermarktplatz.com

