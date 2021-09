Wenn zwei so hochkarätige Stars wie Pizzera & Jaus in Weitra aufspielen ist klar, dass sich die halbe Stadt leert. 3.300 Besucher ließen sich die Chance nicht entgehen. Besonders auch die Eventlocation mit dem Golfplatz Hausschachen. „Seit ihr jemals bei einem Konzert auf so einem tollen Rasen gestanden“, fragte Eventmanager Thomas Breit vor dem Konzert. Zum ersten Mal überhaupt fand eine derartig große Veranstaltung auf dem Gelände statt. Die Etablierung des Golfhotels auch als Ort der Kultur sei den Betreibern in Zukunft ein großes Anliegen.

Kurz darauf stürmten Paul Pizzera und Otto Jaus auch schon im abendlichen Ambiente des Golfplatzes und unter tosendem Applaus die Bühne . In der Hand mit der E-Gitarre bewaffnet erklangen die ersten verzerrten Akkorde des Abends. Wer nach dem Hören der Lieder im Radio glaubt, die beiden Kabarettisten könnten kein Rockkonzert spielen, liegt falsch.

Gemeinsam mit dem Publikum zählten sie den ersten Song des Abends, einer deutlich rockigeren Version von „Kopfstimm“, ein. „Zuerst zählen wir bis vier, dann ihr. Danach zerlegen wir den Golfplatz“, kündigte das Duo an. Spätestens jetzt sollten auch die Handys so langsam aus den Händen verschwinden, denn „ohne klatscht sich‘s leichter“.

Zwei Mann als ganze Band

„Das war noch gar nix, jetzt geht‘s erst richtig los. Wir sind Angeber“, scherzte Paul Pizzera während des ersten großen Jubels. So folgten die bereits zahlreichen Hits des Duos. Bei „Hooligans“ sang und klatschte das Publikum lautstark mit. Paul Pizzera schob als kleines Intermezzo das Anfangsriff von AC/DCs „Thunderstruck“ ein. Multitasking par excellence zeigte Otto Jaus, der am Piano hämmerte und gleichzeitig mit den Füßen die Drums bediente. „Eine Oktopus ist ein Schas gegen ihn. Fünf seiner sechs Extremitäten sind auf der Bühne permanent im Einsatz“, meinte Pizzera.

Die kabarettistischen Wurzeln des Musikprojektes ließen die beiden immer wieder gerade zwischen den Songs anklingen. So wurden Witze über die Politik gemacht: „Warum mag Sebastian Kurz keine Vorspeisen? Naja, Antibasti.“ Aber auch kleine Sticheleien untereinander sorgten für großes Gelächter. Bei einem Cover von „Chop Suey“ von „System of a Down" meinte Jaus zu Pizzeras grölendem Gesang: „Klingt als hättest du einen Presslufthammer verschluckt.“

Einmal noch, mit Gefühl

Die Musiker zeigten sich sichtlich erfreut, nach langer Coronapause wieder auf der Bühne stehen zu dürfen. Auch die vielen jungen Konzertbesucher rührten: „Es ist schön, wenn Jung und Alt bei einem Konzert zusammenkommen.“ Mit dem folgenden Lied „Mama“ zeigten Pizzera & Jaus auch die ihre gefühlvolle Seite. Die erste Strophe erklang dabei noch mit anderem Text, angepasst an den Schulstart. Bei „Danke, gut!“ animierten die Musiker wieder kräftig zum Mitsingen.

Nicht fehlen durfte natürlich der wahrscheinlich größte Hit des Duos, „Eine ins Leben“. Den Song kündigte Paul Pizzera mit einem Appell gegen Homophobie an: „Es gibt viel zu viele Volltrottel auf der Welt, wenn sich zwei Menschen doch einfach nur lieben.“ So hielt das Duo auch ein Plädoyer, dass Emotionen wichtig seien. Die aktuelle Tour heiße nicht umsonst „Wer nicht fühlen will, muss hören“. „Wenn du deine Emotionen auslebst, bis du keine schwache Frau oder ein schwacher Mann, sondern ein Mensch.“