Die Harbacherin lenkte am 26. Juni gegen 9.40 Uhr von Lauterbach in Richtung Wultschau. Zur gleichen Zeit fuhr ein 42-jähriger Harbacher mit seinem Traktor, auf dem das Frontmähwerk aufgebaut war, bei der „Roßbrucker Kreuzung“ in Richtung Wultschau ein.

Als der Traktor den herannahenden Pkw wahrnahm, hielt er in der Fahrbahnmitte die Zugmaschine an. Auch die Pkw-Lenkerin leitete, so die Polizei, eine Vollbremsung ein und versuchte noch ihr Fahrzeug auszulenken. Letztendlich stieß sie aber mit der linken Fahrzeugseite gegen das Frontmähwerk.

Ihr Auto kam von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpflock und kam im Straßengraben zum Stillstand. Die Harbacherin wurde verletzt und ins Krankenhaus Gmünd gebracht, dass sie aber wieder verlassen konnte. Der Traktorlenker blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden - am Pkw ein großer, beim Mährwerk ein kleiner.