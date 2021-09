„Ich war einen Stock darüber. Als ich es gesehen habe, habe ich gleich Alarm geschlagen“, sagt er. Bald darauf war die Feuerwehr Brand vor Ort, hat die aus dem Pkw austretenden Flüssigkeiten gebunden und das Fahrzeug später mit dem Kran von der Unfallstelle weggehoben. Es wurde abtransportiert und vorerst in die Feuerwehrhalle gebracht. Beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich niemand mehr im Fahrzeug. Die Rettung stand nicht im Einsatz, laut Feuerwehr wurde niemand verletzt.

Ungewöhnlich war der Unfall auch für Einsatzleiter Thomas Macho: „Als ich die Meldung gehört habe, dachte ich, ich sei in einem schlechten Film. So etwas sieht man normalerweise nur im Fernsehen“, erzählt er. Am Gebäude entstanden Schäden an Fenstern und an der Fassade, im Innenbereich des Gasthauses halte sich der Schaden in Grenzen, erklärt Clemens Zeller. Für die beschädigten Fenster wird vorerst eine provisorische Lösung angebracht.