Ein Auto war in der Arbeiterstraße durch einen Gartenzaun gekracht und saß am Zaunsockel auf. Die Feuerwehrmitglieder hoben das Fahrzeug mit dem Kran aus der misslichen Lage und stellen es in der gegenüberliegenden Einfahrt ab.

Im Feuerwehrhaus wurden danach die aktuell erforderlichen Hygienemaßnahmen durchgeführt. Nach rund einer Stunde war dieser Einsatz zu Ende.