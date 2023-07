Kein Waldfriedhof im Waldviertel: Heidenreichstein will Baumbestattung

Eigentlich hätte Litschau schon vor zwei Jahren zum Vorreiter werden und den Trend zur Baumbestattung auch ins Waldviertel holen wollen. Nun sieht es danach aus, als würde ihr die Nachbargemeinde Heidenreichstein zuvor kommen: Dort ist die Schaffung eines Bereiches für Naturbestattungen vorgesehen, erste Plätze könnten im kommenden Jahr verfügbar sein.

Die Baumbestattung ist eine Alternative zur klassischen Urnenbeisetzung. Die Asche des Verstorbenen wird dabei meist in einer biologisch abbaubaren Urne im Wurzelbereich eines Baumes beigesetzt. Die Grabpflege entfällt dadurch weitgehend. „Das Interesse an Erdgräbern wird immer geringer, die Urnenbestattung nimmt dagegen zu“, sagt Bürgermeister Gerhard Kirchmaier. Der Urnenhain am Heidenreichsteiner Friedhof sei deshalb schon mehrmals erweitert worden, der aktuelle Zubau sei in der Endphase.

Für den künftigen „Waldfriedhof“ wurde, wie Kirchmaier erklärt, ein Bereich im nördlichen Teil des Friedhofes ins Auge gefasst. Dort gibt es derzeit noch ungenutzten Platz, zusätzliche Bäume könnten demnach nachgesetzt werden. Dass die Nachfrage nach Naturbestattung wächst, habe man auch in Heidenreichstein gemerkt - Überlegungen zu einem Baumfriedhof gebe es schon seit etwa einem Jahr, sagt Kirchmaier. Waldfriedhof mit eigenem VerabschiedungsplatzVorgesehen ist auch ein Verabschiedungsplatz, der Auftrag für erste Arbeiten wurde im Gemeinderat wie berichtet an Talkner Bau vergeben (12.000 Euro). Warum der Waldfriedhof in Litschau noch nicht umgesetzt wurde, ist bekannt: Er ist Teil eines größeren Konzepts zur Umgestaltung des dortigen Friedhofes samt Neubau einer Verabschiedungshalle.

Die Aufträge zu deren Bau wurden nach Aufschüben und nötigen Umplanungen schließlich erst heuer vergeben. Die Vision des Waldfriedhofes lebt weiter. Eine Möglichkeit zur Naturbestattung gibt es bisher im Waldviertel nicht - es wäre also nicht nur die erste Anlage im Gmünder Bezirk, sondern in der gesamten Region.