„Industrie 5.0“ in Schrems: Eaton will den Menschen ins Zentrum rücken

Wenn aktuell immer wieder von einer Krise in der Baubranche nach dem Höhenflug in den Coronajahren die Rede ist, dann gilt der Blick freilich auch den damit verbundenen Branchen. Die Eaton Industries (Austria) GmbH mit Sitz in Schrems-Eugenia, die zig Millionen elektromechanische Komponenten unter anderem für Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter sowie Kombischalter pro Jahr fertigt, profitiere in einer solchen Phase von einem breiten Nutzungsfeld, erklärt Werksleiter Markus Rametsteiner gegenüber der NÖN.

Die nicht einfache Zeit der Baubranche durch Teuerung und verschärften Kredit-Zugang treffe Eaton nur schaumgebremst, weil gleichzeitig Aspekte wie Digitalisierung, Energiewende oder E-Mobilität die Nachfrage ankurbeln. „Elektroinstallationen sind in allen diesen Bereichen ein Thema“, sagt Rametsteiner. Der Digitalisierung kommt freilich auch in der alltäglichen Arbeit bei Eaton hohe Aufmerksamkeit zu, der Standort Schrems steht dabei innerhalb des Weltkonzerns mehrfach im Rampenlicht.

Eines von fünf „Lighthouse“-Werken für „Industrie 4.0“. Digitalisierung betrifft bei Eaton Berufe in Mechatronik, Elektronik oder Programmierung, das Bauen automatisierter Anlagen und Werkzeuge. Innerhalb des Konzerns mit gut 100.000 Beschäftigten in aller Welt wurde Schrems aufgrund der bereits hohen Standards als eines von fünf „Industrie 4.0 Lighthouse“-Werken definiert, in denen der digitale Transformationsprozess zur „Industrie 4.0“ beispielhaft vorangetrieben werden soll. In der ersten Jahreshälfte ging es um Planung und Konzeptionierung, nun ist die Umsetzung angelaufen. Werksleiter Rametsteiner spricht von einer „Roadmap“ mit mehr als zehn Projekten, durch die die letzten Schritte zur Realisierung der „vierten industriellen Revolution“ geschafft werden sollen. Diese ziele unter anderem darauf ab, Maschinen und Abläufe so zu vernetzen, dass ganze Systeme ineinander greifen.

Es geht also nicht nur um die Vernetzung am Weg von der Erzeugung von Komponenten mit der Verpackungsmaschine bis zum Transport, sondern etwa auch um Aspekte der Qualitätssicherung und Beschaffung von Ersatzteilen, oder um das automatische Erkennen von Schwachstellen bzw. Fehlern durch kamerabasierte Systeme. Auch Künstliche Intelligenz spielt da freilich eine Rolle, etwa bei der Bewertung, ob Erkanntes ein Fehler oder kein Fehler ist.

Dass die Richtung stimmt, bewiesen im Frühjahr vier Lehrlinge in der Sonderkategorie des NÖ Lehrlingswettbewerbs für „Industrie 4.0 – Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft“, sie setzten sich wie berichtet als Team „Eaton – The Way of Power“ landesweit an die Spitze.

Bei Eaton weltweit im Spitzenfeld. Ganz vorne dabei sind die Waldviertler auch konzern-intern: Alle Jahre werden die 300 weltweiten Eaton-Werke anhand mehrerer Faktoren einem Screening unterzogen, Schrems wurde in der Auswertung für 2022 nun zum vierten Mal in fünf Jahren unter die 16 „Model Plants“ gereiht.

Für „Plant Manager“ Markus Rametsteiner – der 48-jährige Arbesbacher hatte 2022 parallel zur Leitung des Eaton-Werkes in Suchdol unweit der Grenze auch die Leitung des Schremser Werkes mit etwa 770 Beschäftigten übernommen – wiegt diese Auszeichnung nach einer schwierigen Phase mit Versorgungs-Engpässen doppelt. Er führt sie primär auf qualifiziertes, zufriedenes Personal in einer hochautomatischen Fertigung, hohe Unabhängigkeit des Standortes durch die Anlagenbau-Abteilung im Haus und die betriebseigene Lehrwerkstätte mit bereits mehr als 700 Ausgebildeten zurück.

Der gute interne Stellenwert ermöglichte im Vorjahr wie berichtet auch die Freigabe eines großen Investitionspaketes im höheren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Dabei geht es um mehr als hundert Einzelprojekte betreffend Maschinen- und Anlagenpark, Infrastruktur bzw. Anpassungen an Bestandsgebäuden, darunter die angelaufene Verbindung zweier Hallen für die FI-Fertigung zur Schaffung weiterer Produktionsfläche. Etwa ein Drittel der Vorhaben ist laut Rametsteiner bereits umgesetzt, einiges befinde sich in der Planungsphase.

„Learning-Center“ für „Industrie 5.0“. Bei 4.0 endet die Revolution für Eaton nicht: Man wirft schon ein Auge auf die „fünfte industrielle Revolution“, die darauf abzielt, die Menschen wieder in den Mittelpunkt des Produktionsprozesses zu rücken. Dazu will Eaton in Schrems ein eigenes Lernzentrum errichten – „eine Art Experimentierwelt mit Elementen der Industrie 4.0“, um Berührungsängste überwinden zu können und spielerisch an neue Möglichkeiten herangeführt zu werden. Das Learning-Center soll künftig allen Beschäftigten dauerhaft offen stehen, an die jeweilige Tätigkeit angepasste Lehrprogramme bieten und eine große Rolle in der Lehrausbildung einnehmen. Neue Entwicklungen nicht zu fürchten, sondern zu begreifen und für den eigenen Alltag zu nutzen – das erweitere für die Belegschaft das Spektrum und öffne auch spannende neue Aufgabenfelder, findet Rametsteiner.

Das Lernzentrum befindet sich in der Konzeptionierungsphase, Ende 2023 soll die Planung stehen. „Wir möchten hier ein Vorreiter sein, ein attraktiver Arbeitgeber in dem Bereich werden“, sagt der Werksleiter.

Als Arbeitgeber attraktiv sein will Eaton auch durch Aspekte wie Entlohnung, Betriebsklima, Flexibilität oder Weiterbildungsmöglichkeiten. In Sachen werteorientierte Firmenkultur, Inklusion und Diversität sieht Markus Rametsteiner den Konzern international als Vorreiter: „Wir wollen die Stärken unserer Mitarbeitenden hervorheben, Karrieren unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder persönlicher Orientierung ermöglichen.“

Überzeugen können sollen sich Interessierte davon, aber auch von den Trends in Sachen Digitalisierung im Rahmen der „Tage der offenen Tür in der NÖ Industrie“: Da werden am 28. September (ab 9 Uhr) auch zur Feier des 75-Jahr-Jubiläums des Standortes und zur Auszeichnung als „Model Plant“ die Werkstore geöffnet.