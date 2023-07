Neubau auf grüner Wiese: Feuerwehr Heinrichs bekommt neues Haus

Am gemeindeeigenen Sportplatz in Heinrichs soll ein neues Domizil für die Feuerwehr entstehen. Den dafür notwendigen Einreichplan wird das Architekturbüro ZT Rudolf Schwingenschlögl aus Gmünd erstellen. Kostenpunkt: 14.000 Euro. Wie Kommandant Peter Kaineder erklärt, entspricht das derzeitige Feuerwehrhaus, das in den 1960er Jahren errichtet wurde und in den 1980er Jahren einen Zubau erhalten hat, nicht mehr den Anforderungen. „Hier gibt es nur ein WC und keine Dusche“, sagt Kaineder, der 65 Feuerwehrmitgliedern vorsteht. Details zum Neubau gebe es aktuell noch keine: „Wir müssen erst planen.“

In dem neuen Feuerwehrhaus wird auch Platz für das neue Einsatzfahrzeug geschaffen, das 2025 angekauft werden soll. Im Frühjahr 2024 soll auch die Feuerwehr Unserfrau und Ende 2024 die Feuerwehr Altweitra jeweils ein neues Fahrzeug erhalten.

Im Gemeinderat wurde auch beschlossen, dass die sieben Häuser in der Siedlung Göllitz einen Glasfaseranschluss erhalten. Die Leerverrohrung von Heinrichs aus wurde im Zuge der Verkabelungsarbeiten der EVN mitverlegt. Die Anschlussgebühren belaufen sich jetzt auf 1.900 Euro (danach: 2.500 Euro). In Göllitz gibt es kaum eine Telefon- oder Internetverbindung - wenn dann übers tschechische Netz. Das soll bald der Vergangenheit angehören.

Für die Volksschule wurde mit Silvia Rausch eine Stützkraft gefunden. Melanie Kranabetter unterstützt künftig das Team im Kindergarten. Ab September wird dort auch eine Nachmittagsbetreuung angeboten. Die Stundensätze liegen für 20 Stunden bei 60 Euro im Monat und steigern sich bis zu 180 Euro pro Monat für 60 Stunden.

Schule, Kindergarten, Bauhof und Gemeindeamt werden zudem für einen Blackout gerüstet. Kabel & Schalter zur Einspeisung wurden bei der Firma Mengl angekauft (4.500 Euro).