Trinkwasser für České Velenice: Stadt Gmünd geht nächsten Schritt

Was tun, wenn die Wasservorräte selbst trockene Sommer weitgehend unbeeindruckt überstehen? Die laut Infrastruktur-Stadtrat Martin Preis (ÖVP) auf einer „Art großer Granit-Badewanne“ gelegene Stadt Gmünd denkt wie berichtet eine Mitversorgung ihrer tschechischen Schwesterstadt České Velenice an. Ein halbes Jahr nach dem einstimmigen Grundsatzbeschluss vergab der Gemeinderat nun auch die Planungsarbeiten für das Vorhaben.

Die Firma Henninger & Partner wurde dabei mit einer Machbarkeitsstudie betraut (Kostenpunkt: etwa 6.000 Euro, exklusive Steuer). Die soll die Basis für allfällige Förderansuchen sein. Im nächsten Schritt geht es um die Konzepterstellung und konkrete Planungen (Kosten: etwa 42.000 Euro, exklusive Steuer).

Zustand aus Zeiten vor der Grenzziehung wiederherstellen

Kapazitäten bestehen laut Preis im Wasserwerk und in der „Badewanne“ mehr als genug. Er spricht zudem von einem möglichen historischen Schritt: In Zeiten vor der Grenzziehung seien Gmünd und Velenice eine Stadt gewesen, das heutige Velenice also genauso mit Trinkwasser versorgt worden, „warum sollten wir das nicht auch künftig tun?“

Kalkuliert wird mit einer Tageshöchstmenge für den Verkauf von 550 m³ Trinkwasser über die Grenze, ein Bruchteil der aktuellen Kapazität. Dabei sollen zur Gewährleistung einer Versorgungssicherheit in der 4.000-Seelen-Stadt České Velenice zwei Transportleitungen errichtet werden.

Eine Kooperation zur internationalen Notversorgung zwischen den beiden Städten besteht bereits seit 2013.